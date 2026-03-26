15:56 26.03.2026 (обновлено: 16:22 26.03.2026)
"Такого быть не должно": Мостовой назвал зарплату Семака завышенной
Футбол, Спорт, Европа, Александр Мостовой, Ролан Гусев, Сергей Семак, Зенит, Спартак Москва, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой заявил РИА Новости, что без участия в еврокубках зарплата главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака является завышенной.
Как ранее сообщил журналист Иван Карпов, Семак возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров Российской премьер-лиги (РПЛ) с годовой зарплатой в 285 млн рублей.
"Когда ты не играешь в Европе и вообще нигде, такой зарплаты быть не должно. Но тогда возникает следующий вопрос: а сколько получают футболисты? Но у нас такая страна, поэтому к нам все хотят быстрее приехать, получить и уехать", - сказал Мостовой.
Главный тренер московского "Динамо" Ролан Гусев занимает 11-е место в рейтинге с годовой зарплатой в 30 млн рублей.
"Сравнивать его с Семаком неправильно. Сергей в "Зените", команда из года в год становится чемпионом. А Ролан два месяца назад вообще не был главным тренером. Так и меня можно назвать: "Мостовой вообще ничего не получает", - добавил собеседник агентства.
"Надо совесть иметь": Пономарев раскритиковал зарплату Семака
ФутболСпортЕвропаАлександр МостовойРолан ГусевСергей СемакЗенитСпартак МоскваДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
