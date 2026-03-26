10:29 26.03.2026
Независимые страны стоят перед выбором из-за давления Запада, заявили в МИД
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Независимые страны сейчас стоят перед выбором из-за усиления давления Запада - либо несгибаемо держаться суверенизации и консолидации, либо становиться пространством "игры" и сведения счетов внешних сил, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
"В условиях усилившегося давления Запада все независимые государства стоят перед выбором – либо несгибаемо держаться курса на суверенизацию и консолидацию, либо становиться пространством "игры" и сведения счетов внешних сил. Эта дилемма стоит и перед сообществом стран и народов Юго-Восточной Азии – по-своему уникальной геополитической общности", - говорится в статье дипломата "Юго-Восточная Азия в многополярном мире" для журнала "Россия в глобальной политике".
Дробинин напомнил тезис президента Владимира Путина о том, что "нас ждет не столкновение идеологий или государств на почве идеологических противоречий, а столкновение государств на базе цивилизационных особенностей". По мнению директора департамента, цивилизационный подход не предопределяет конфронтацию, и проблема не в различиях цивилизаций, а в том, что одна из них - западная - за много столетий колониализма и неоколониализма привыкла жить за чужой счет.
"Как говорят англосаксы, old habits die hard, "тяжело расставаться со старыми привычками". Старая поговорка подсказывает, что происходит вокруг. Как мы писали ранее, западные элиты "сделали ставку на силовую реставрацию однополярного момента начала 1990-х и добиваются расчленения цивилизационных общностей на удобные для поглощения сегменты по формуле "разделяй и властвуй", - добавил он.
"Или, как уточнил министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, давая оценку попытке Запада рассорить арабские монархии Залива с Ираном в ходе вероломного нападения США и Израиля на Исламскую республику в марте 2026 года, "разделяй, натравливай друг на друга и властвуй", - заключил Дробинин.
