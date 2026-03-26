В Подольске задержали троих мужчин по подозрению в избиении журналиста

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Подольске задержали подозреваемых в избиении журналиста РЕН ТВ, сообщил подмосковный В Подольске задержали подозреваемых в избиении журналиста РЕН ТВ, сообщил подмосковный главк Следственного комитета.

По информации телеканала, их корреспондента Алексея Полторанина, выполнявшего редакционное задание, избили сотрудники компании по продаже "красивых" автомобильных номеров. Съемочная группа пыталась проверить законность этого бизнеса, но "предприниматели" набросились на журналиста.

Полторанин попал в больницу с черепно-мозговой травмой и другими увечьями. СК возбудил уголовное дело о насильственном воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов.