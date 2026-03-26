Рейтинг@Mail.ru
В Подольске задержали троих мужчин по подозрению в избиении журналиста
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 26.03.2026 (обновлено: 11:14 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/zaderzhali-2082983716.html
В Подольске задержали троих мужчин по подозрению в избиении журналиста
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32ab329acb0661404becf8c6c353bb3f.jpg
https://ria.ru/20260312/peterburg-2080151891.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_571994a2591a174a7f8af32511231b5e.jpg
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Подольске задержали подозреваемых в избиении журналиста РЕН ТВ, сообщил подмосковный главк Следственного комитета.
"По подозрению в избиении журналиста следователем следственного отдела по городу Подольск ГСУ СК России по Московской области задержаны трое мужчин 1988,1984 и 1995 годов рождения", — говорится в релизе.
По информации телеканала, их корреспондента Алексея Полторанина, выполнявшего редакционное задание, избили сотрудники компании по продаже "красивых" автомобильных номеров. Съемочная группа пыталась проверить законность этого бизнеса, но "предприниматели" набросились на журналиста.
Полторанин попал в больницу с черепно-мозговой травмой и другими увечьями. СК возбудил уголовное дело о насильственном воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов.
Следователи осмотрели место происшествия и провели обыск, допросы и очные ставки. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала