В Забайкалье возбудили дело после гибели младенца через день после рождения

ВЛАДИВОСТОК, 26 мар - РИА Новости. Младенец умер в роддоме в Чите Забайкальского края на следующий день после рождения, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Евгений Синельников.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что в роддоме Читы в Забайкалье умер младенец на следующий день после рождения. Со слов матери утверждалось, что девочка умерла после тяжёлой родовой травмы, получив перелом черепа и множественные повреждения. Инцидент произошёл в августе прошлого года, но получил огласку только сейчас.
"Да, (смерть младенца в роддоме в Чите - ред.) подтверждаю. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - рассказал Синельников.
Он добавил, что ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Забайкальского края.