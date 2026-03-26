В Забайкалье возбудили дело после гибели младенца через день после рождения

ВЛАДИВОСТОК, 26 мар - РИА Новости. Младенец умер в роддоме в Чите Забайкальского края на следующий день после рождения, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Евгений Синельников.