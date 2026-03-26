В РАН рассказали, сколько языков исчезло в России за последние 25 лет

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. За последние 25 лет исчезло пять языков народов России, заявила РИА Новости заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.

По ее словам на протяжении всего XX века в России не стало десяти языков. Среди них курильско-айнский, южнохантыйский, южномансийский, сойотский, сахалинский айнский, камасинский, югский, инупиакский, сиреникский эскимосский, бикинско-нанайский.