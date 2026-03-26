В РАН рассказали, сколько языков исчезло в России за последние 25 лет
В РАН рассказали, сколько языков исчезло в России за последние 25 лет - РИА Новости, 26.03.2026
В РАН рассказали, сколько языков исчезло в России за последние 25 лет
За последние 25 лет исчезло пять языков народов России, заявила РИА Новости заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания
2026-03-26T04:25:00+03:00
2026-03-26T04:25:00+03:00
2026-03-26T04:25:00+03:00
россия
российская академия наук
https://ria.ru/20260221/nositel-2075911513.html
россия
россия, российская академия наук
Россия, Российская академия наук
В РАН рассказали, сколько языков исчезло в России за последние 25 лет
РИА Новости: за последние 25 лет исчезло пять языков народов России
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. За последние 25 лет исчезло пять языков народов России, заявила РИА Новости заведующая лабораторией исследования и сохранения малых языков Института языкознания РАН Ольга Казакевич.
"Скорость исчезновения языков в XXI веке по сравнению с XX увеличилась. За прошедшую четверть XXI века в России
исчезло пять языков: беринговский алеутский, тазовский, орочский, керекский, западномансийский", - сказала Казакевич.
По ее словам на протяжении всего XX века в России не стало десяти языков. Среди них курильско-айнский, южнохантыйский, южномансийский, сойотский, сахалинский айнский, камасинский, югский, инупиакский, сиреникский эскимосский, бикинско-нанайский.