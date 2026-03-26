Умерла призер чемпионата Европы по гребле на байдарках Марина Яцун

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы по гребле на байдарках и бывший член сборной России Марина Яцун скончалась в возрасте 43 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации каноэ России.
Экс-спортсменка скончалась 24 марта после тяжелой болезни. Прощание с Яцун состоится в пятницу в Москве.
"Для всех, кто знал Марину Юрьевну, она навсегда останется примером душевной щедрости и преданности своему делу. Светлая, добрая память о ней навсегда сохранится в сердцах родных, близких, коллег, воспитанников и всех, кому посчастливилось быть с ней знакомым. Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким Марины Юрьевны", - говорится в сообщении федерации.
Яцун - мастер спорта России международного класса. Она завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы 2002 года в экипаже байдарки-четверки на дистанции 200 метров. Также спортсменка принимала участие в чемпионатах мира, этапах Кубка мира и являлась многократной чемпионкой России.