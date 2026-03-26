МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Существенные потери понесла 302-я зенитно-ракетная бригада ВСУ после перевода в штурмовые подразделения на липцовском направлении Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"На липцовском направлении из военнослужащих 302-й зенитно-ракетной бригады, до 2024-го полк, начали формировать штурмовые группы, которые уже понесли существенные потери на данном участке фронта", - сказал собеседник агентства.