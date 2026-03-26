Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Белгородскую область около 50 снарядами за сутки - РИА Новости, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/vsu-2083003485.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область около 50 снарядами за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 50 боеприпасов, три мирных жителя погибли, 4 ранены, сообщил глава... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T11:02:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
https://ria.ru/20260326/khinshteyn-2082983549.html
https://ria.ru/20260325/vsu-2082929237.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 50 боеприпасов, три мирных жителя погибли, 4 ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 62 населенных пункта в 8 муниципалитетах попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 51 снаряд и зафиксированы атаки 169 БПЛА, из них 83 сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 17 частных домовладениях, социальном объекте, предприятии, храме, административном здании и 39 транспортных средствах.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Над Курской областью за сутки сбили 42 украинских беспилотника
Вчера, 09:27
"В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлкам… выпущено 14 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 52 беспилотников, 15 из которых сбиты. В городе Грайворон от удара дрона по автомобилю погибла женщина, мужчина получил ранения… В Ракитянском округе в хуторе Семейный в результате атаки FPV-дрона на мотоцикл погиб 18-летний юноша", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский, Волоконовский и Валуйский округа атакованы 28 беспилотниками, 17 из которых сбиты и подавлены, над Алексеевским округом сбит беспилотник самолётного типа. По словам главы области, по Краснояружскому округу выпущено 37 боеприпасов и нанесены удары 40 беспилотников, 13 из которых подавлены и сбиты, пострадала женщина.
"В Шебекинском округе… произведены атаки 47 беспилотников, 37 из которых сбиты и подавлены. В хуторе Бондаренков от удара FPV-дрона по автомобилю погиб мужчина. Машина повреждена. В селе Белянка в результате атаки дрона на машину пострадала женщина... Вчера за медицинской помощью обратилась женщина, которая получила баротравму при детонации дрона в селе Новая Таволжанка 24 марта", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.-
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
В Белгородской области женщина пострадала в результате взрыва дрона ВСУ
25 марта, 20:34
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала