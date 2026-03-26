ВСУ обстреляли Белгородскую область около 50 снарядами за сутки

БЕЛГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области порядка 50 боеприпасов, три мирных жителя погибли, 4 ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, за минувшие сутки 62 населенных пункта в 8 муниципалитетах попали под удар со стороны Украины . Был выпущен 51 снаряд и зафиксированы атаки 169 БПЛА, из них 83 сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 17 частных домовладениях, социальном объекте, предприятии, храме, административном здании и 39 транспортных средствах.

"В Грайворонском округе по городу Грайворон , посёлкам… выпущено 14 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 52 беспилотников, 15 из которых сбиты. В городе Грайворон от удара дрона по автомобилю погибла женщина, мужчина получил ранения… В Ракитянском округе в хуторе Семейный в результате атаки FPV-дрона на мотоцикл погиб 18-летний юноша", - написал Гладков в своем Telegram-канале

Он добавил, что Белгородский, Волоконовский и Валуйский округа атакованы 28 беспилотниками, 17 из которых сбиты и подавлены, над Алексеевским округом сбит беспилотник самолётного типа. По словам главы области, по Краснояружскому округу выпущено 37 боеприпасов и нанесены удары 40 беспилотников, 13 из которых подавлены и сбиты, пострадала женщина.

"В Шебекинском округе… произведены атаки 47 беспилотников, 37 из которых сбиты и подавлены. В хуторе Бондаренков от удара FPV-дрона по автомобилю погиб мужчина. Машина повреждена. В селе Белянка в результате атаки дрона на машину пострадала женщина... Вчера за медицинской помощью обратилась женщина, которая получила баротравму при детонации дрона в селе Новая Таволжанка 24 марта", - заявил Гладков.