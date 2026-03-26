Володин рассказал, почему темпы развития экономики замедлились

15:18 26.03.2026
Володин: темпы развития экономики РФ замедлились из-за высокой ключевой ставки

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российская экономика уже не развивается прежними темпами из-за высокой ключевой ставки Банка России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг рассматривает отчет ЦБ за 2025 год. В ходе пленарного заседания Володин отметил, что должен быть баланс в целях по снижению инфляцию и развитию экономики.
"Решая задачу снижения инфляции до 4%, может так получиться, что от этого проиграет экономика, которая сейчас уже не развивается теми темпами, как ранее, именно из-за высокой ключевой ставки", - указал он.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя отчет, озвучила свою позицию: нельзя развивать экономику за счет карманов граждан. Именно это и происходит при широкой раздаче "дешевых денег", то есть кредитов, потому что рост инвестиций сам по себе не приводит к развитию экономики - для этого нужен рост производительности труда, пояснила она.
Нельзя развивать экономику за счет карманов граждан, заявила Набиуллина
