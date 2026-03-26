Володин рассказал о количестве санкций, введенных против России

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. России объявлено 31507 санкций, их число беспрецедентно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Нам надо преодолеть вызовы, санкции. Кстати, что касается санкций, которые объявлены Российской Федерации, их количество беспрецедентно - 31507 санкций", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что в основе эффективной работы должна быть консолидация всех политических сил, решения должны быть филигранными и сверхэффективными.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
