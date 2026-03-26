В Волгоградской области журналистов задержали за вымогательство у главврача - РИА Новости, 26.03.2026
10:42 26.03.2026
В Волгоградской области журналистов задержали за вымогательство у главврача
Двое журналистов задержаны в Волгоградской области за вымогательство 1,2 миллиона рублей у главврача поликлиники, сообщили в СУСК России по региону. РИА Новости, 26.03.2026
В Волгоградской области журналистов задержали за вымогательство у главврача

Медицинские работники в городской клинической больнице. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 26 мар - РИА Новости. Двое журналистов задержаны в Волгоградской области за вымогательство 1,2 миллиона рублей у главврача поликлиники, сообщили в СУСК России по региону.
По информации следственного управления, весной в правоохранительные органы Волгограда обратилась главный врач одной из поликлиник, которая сообщила, что неизвестные вымогают у нее более 1,2 миллиона рублей. По версии следствия, двое журналистов через анонимный интернет-канал распространяли ложную и порочащую информацию о ней и её близких, а затем потребовали крупную сумму за прекращение публикаций.
"В настоящее время при силовой поддержке бойцов Росгвардии подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - говорится в сообщении ведомства в канале MAX.
Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и клевете в интернете.
