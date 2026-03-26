Волейболистки московского "Динамо" обыграли казанское "Динамо" в матче ЧР

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Динамо" из Казани в третьем матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России.

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу казанского клуба. Четвертый матч пройдет 28 марта в Москве.