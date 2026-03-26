12:21 26.03.2026 (обновлено: 13:15 26.03.2026)
Российские юниоры проведут первый мировой турнир с 2021 года в волейболе
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Женская сборная России по волейболу среди игроков в возрасте до 17 лет примет участие в международном турнире Cornaccia World Cup, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Соревнования пройдут с 3 по 6 апреля в итальянском городе Порденоне. Соперницами российской сборной станут сверстницы из клубов Румынии, Италии, Испании, Португалии, Канады, Индии, Венгрии, Австрии, Люксембурга, Бразилии и Германии. В заявлении отмечается, что турнир считается неофициальным Кубком мира.
"Мы проделали большую работу, чтобы российские девушки смогли выступить на турнире в Италии. Благодарим итальянских коллег за приглашение – эти соревнования станут для наших игроков дебютными на международной арене, так как в силу юного возраста у них не было возможности попробовать силы в борьбе с представительницами других стран. Теперь же у них появился шанс окунуться в атмосферу мирового волейбола самого высокого уровня", - сказал президент ВФВ Станислав Шевченко.
Соревнования станут первыми для подопечных Александра Карикова после возвращения на международную арену. Предыдущим крупным стартом для команды был чемпионат мира среди девушек до 18 лет, который прошел в Мексике в 2021 году. Там россиянки выиграли все матчи и стали победительницами турнира.
В декабре 2025 года Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение о допуске молодежных сборных России и Белоруссии на турниры под своей эгидой. В марте аналогичное решение приняла Европейская конфедерация волейбола (CEV).
Волейболисты Динамо-ЛО в матче Суперлиги - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата России по волейболу
21 марта, 19:35
 
