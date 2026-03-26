Троих вторгшихся в Курскую область военных ВСУ внесли в список террористов

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Трое вторгшихся в Курскую область украинских военных внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Горкун Владислав Юрьевич*, 10.10.1995 года рождения, город Киев Украина... Демченко Артем Александрович*, 13.05.1986 года рождения города, Шостка Сумской области Украинской ССР", - говорится в перечне.
Также в перечне Денисенко Денис Сергеевич*, 04.11.1988 года рождения.
Они уже приговорены к длительным срокам лишения свободы за теракты в Курской области. В частности, украинские боевики с оружием запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации, а также неоднократно стреляли на поражение по российским военным и мирному населению.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в список террористов и экстремистов