Никонов рассказал об обсуждении ответного визита конгрессменов США в Россию

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Ответный визит членов конгресса США в Россию активно обсуждается, включая вопрос о том, каким будет состав делегации и когда это произойдет, заявил в ответ на вопрос РИА Новости член российской делегации, первый зампред думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов.

"Во всяком случае, это (ответный визит - ред.) уже активно обсуждается, уже не в принципиальном плане, а в том, каков будет состав делегации, когда это произойдет, в каком формате мы будем продолжать этот диалог", - сообщил он на встрече с журналистами.