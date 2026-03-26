13:06 26.03.2026 (обновлено: 13:18 26.03.2026)
Госкомиссия поддержала инициативу по запрету вейпов
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу запрета вейпов, дальше нужно регуляторно прийти к решениям, которые поступательно приведут к запрету, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в кулуарах съезда РСПП.
"Вчера действительно коллеги активно дискутировали на эту тему. Я поддержал членов комиссии и руководителей субъектов, которые принимали участие в госкомиссии… Но все это направление поддержали", - ответил он на вопрос РИА Новости, рассматривалась ли инициатива запрета вейпов в России на госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
"Дальше уже регуляторно мы должны прийти к тем решениям, которые поступательно приведут к запрету по использованию такой продукции", - добавил Мантуров.
По его словам, ряду ведомств дано поручение проработать возможность запрета использования и оборота вейпов в России. "Соответствующее поручение дано ведомствам, которые отвечают за эти вопросы, в том числе и Минздрав, министерство экономического развития, министерство финансов, для того чтобы прийти к общему знаменателю", - пояснил Мантуров.
В среду первый вице-премьер РФ провел заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Как сообщали в секретариате, в рамках заседания был принят ряд мер по сокращению нелегального рынка никотинсодержащей продукции.
Член думского комитета по охране здоровья Султан Хамзаев ранее говорил РИА Новости, что рассчитывает на законодательное решение по окончательному запрету вейпов в России до конца восьмого созыва Госдумы. А глава комитета Сергей Леонов (ЛДПР) заявил агентству, что комитет готов оперативно подключиться к проработке этого вопроса.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
