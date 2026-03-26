Пляжи, чартеры и приятные цены: гид по курортам Вьетнама

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Второй год Вьетнам — главный азиатский хит у российских путешественников, турпоток туда растет особенно быстро. Шансы упрочить позиции у этой страны в Юго-Восточной Азии велики за счет расширения чартерных программ из регионов. Чем так привлекает Вьетнам, какой курорт выбрать для отдыха зимой, а куда отправиться летом, сколько денег приготовить для приятных каникул — в материале РИА Новости.

Впечатляющий рекорд

"В прошлом году турпоток вырос более чем в десять раз, почти до 700 тысяч. Это рекорд. Для сравнения: в допандемийном 2019-м было чуть более 500 тысяч", — рассказывают в Space Travel.

Причин тому несколько. Во-первых, Вьетнам уже хорошо известен россиянам — и после запуска прямых рейсов спрос ожидаемо усилился.

Во-вторых, конфликт на Ближнем Востоке привел к ощутимому дефициту направлений для пляжного отдыха. Туристы отдают предпочтение азиатским странам и недорогому Египту.

В-третьих, сказалось укрепление рубля. Да и в целом у вьетнамских отельеров выгодные цены.

Кроме того, направление хорошо разрекламировано, что позволило значительно увеличить турпоток из Западной Европы, Китая, Австралии, Центральной Азии — Казахстана в первую очередь, добавляют в Space Travel.

Дополнительный плюс — безвиз при поездке на срок до 45 дней, уточняют в "Слетать.ру".

Обойти конкурентов

Таиланд, конечно, пока популярнее: 1,9 миллиона отдыхающих в год. Там заметно больше отелей высокого уровня — категорий "пять звезд" и "премиум", рассказывают в Space Travel. Зато во Вьетнаме гостиницы дешевле и в целом расходы меньше.

В Малайзию и Камбоджу нет прямых рейсов из России. А в последней меньше пляжей и качественных гостиниц.

Нячанг — популярный

"Во Вьетнаме много курортов. Сезонность зависит от конкретного места: Нячанг и Дананг лучше посещать летом, Фукуок оптимален для отдыха зимой", — говорит Дмитрий Лапшин, руководитель отдела Юго-Восточной Азии туроператора Let’s Fly.

Нячанг — наиболее популярный у россиян. Курорт практически круглогодичный, плохая погода всего пару месяцев — с декабря по февраль. А еще именно там — самая развитая инфраструктура, объясняет руководитель группы стран Юго-Восточной Азии "Русского экспресса" Ирина Юрина.

Нячанг выбирают две трети российских путешественников. Гостиницы там — на любой кошелек: от "двух звезд" до люксовых "пятерок". "Все включено" — это в основном в районе Камрань. Но достопримечательности далеко. Нячанг считается именно пляжным курортом.

Остров Фукуок — фешенебельный

Сюда едет примерно четверть российских туристов. Белоснежные пляжи, лазурное море.

Курорт условно зимний — с ноября по апрель сухо и солнечно. С мая по октябрь — влажно и бывают высокие волны. Фешенебельное место. Цены соответствующие — на 20 процентов выше, чем на других курортах, отмечают в "Русском экспрессе".

Муйне — бюджетный

Зимний курорт, больше всего туристов — с ноября по апрель. Сюда любят приезжать серфингисты.

"Туда активно летают с Дальнего Востока, для них это как зимняя дача: близко и относительно недорого, — объясняет Ирина Юрина. — Отели в основном бюджетные, простенькие кафе, на улицах — вывески на русском языке".

Большой минус — из-за смены течений размывается прибрежная полоса. К тому же дорога от аэропорта в Муйне непростая: из Хошимина — около четырех часов, из Нячанга по скоростной трассе — пять-шесть.

Дананг — экскурсионный

Летний курорт, высокий сезон — с мая по октябрь.

Идеальный вариант для желающих совместить пляжный отдых с экскурсионной программой. В часе езды — два древних города Хюэ и Хойан, там аутентичные дома и магазины, извилистые улочки, вечером запускают фонарики, рассказывает Юрина. В округе есть карстовые пещеры и монастыри.

На курорте много отелей хорошего уровня международных брендов с высоким сервисом. Здесь традиционно отдыхают европейцы.

Вунгтау — спокойный

Зимний курорт, в паре часов езды на машине от Хошимина. Его предпочитают любители спокойного, размеренного отдыха, интересующиеся особенностями жизни региона.

"По пляжу похож на Паттайю — чисто, но вода мутноватая. И пейзаж не слишком красивый", — говорит Юрина.

Вунгтау строили для отдыха самих вьетнамцев или гостей из Китая. Сейчас туда пришли международные отельные сети, курорт активно развивается.

Удобные перелеты и недорогой отдых

Прямые рейсы из Москвы есть в Ханой, Хошимин, Нячанг и Фукуок.

При этом туроператоры расширяют полетные программы. Так, с апреля планируется запустить чартеры в Дананг из Владивостока, Благовещенска, Новокузнецка и Хабаровска, с мая — из Барнаула. Осенью на Фукуок — из Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.