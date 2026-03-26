СМИ: Венгрия осталась единственной страной ЕС, не получившей кредиты SAFE

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Венгрия остается единственной страной Евросоюза, до сих пор не получившей кредиты на вооружение по программе Евросоюза SAFE, дипломаты и чиновники считают, что это "расплата" Будапешта за блокировку выдачи Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро, пишет издание Politico.