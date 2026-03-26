Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 26.03.2026 (обновлено: 11:20 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/vengrija-2083007229.html
СМИ: Венгрия осталась единственной страной ЕС, не получившей кредиты SAFE
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg
https://ria.ru/20260324/ssha-2082640866.html
Politico: Венгрия осталась единственной страной ЕС, не получившей кредиты SAFE

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Венгрия остается единственной страной Евросоюза, до сих пор не получившей кредиты на вооружение по программе Евросоюза SAFE, дипломаты и чиновники считают, что это "расплата" Будапешта за блокировку выдачи Киеву кредита ЕС на 90 миллиардов евро, пишет издание Politico.
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных, долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий. В феврале Politico сообщало, что Еврокомиссия может использовать участие в программе оборонных кредитов SAFE как рычаг давления на Венгрию в ситуации с одобрением кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву.
"Продолжительное противостояние Еврокомиссии и Венгрии вошло в новую фазу. Брюссель продвинулся с одобрением... (заявок в рамках - ред.) программы выдачи кредитов на вооружение SAFE, оставив Венгрию единственной страной ЕС со все еще пустыми руками... Это выглядит как "расплата" за вето Будапешта на кредит ЕС Украине в размере 90 миллиардов евро", - говорится в публикации со ссылкой на неназванных дипломатов и чиновников.
По данным издания, четких сроков одобрения заявки Венгрии нет. Как заявил представитель ЕК, ее рассмотрение продолжается.
Ранее ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза по Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
США рады продать Украине оружие за счет кредита, заявил постпред при ЕС
США рады продать Украине оружие за счет кредита, заявил постпред при ЕС
24 марта, 14:33
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала