20:00 26.03.2026
Этот злодей пугал ее в детстве: Валиева раскрыла Загитовой женский секрет
Камила Валиева встретила Алину Загитову и раскрыла ей тайну. Оказывается, период отстранения от соревнований помог ей справиться со страшным бичом. РИА Новости... РИА Новости Спорт, 26.03.2026
Анастасия Панина
Фигурное катание, Камила Валиева, Алина Загитова, Юлия Липницкая, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт

Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Камила Валиева встретила Алину Загитову и раскрыла ей тайну. Оказывается, период отстранения от соревнований помог ей справиться со страшным бичом. РИА Новости Спорт рассказывает о самой коварной проблеме крутых фигуристок.

"Ты толстая на льду, ты очень большая"

На протяжении нескольких олимпийских циклов главным соперником российских фигуристок был пубертат. Так принято называть период резкого взросления с сопутствующими изменениями в теле и голове. Меняется рост и пропорции фигуры, становится тяжело или почти невозможно держать стабильный вес. Настроение скачет от эйфории до апатии, и кажется, что эта турбулентность не закончится никогда.
"Это правда очень тяжело, в том числе психологически. Есть много тех, кто может запросто тебе сказать или написать в соцсетях: ты толстая на льду, ты очень большая. Люди просто не могут понять, что иногда ты делаешь все для того, чтобы удержать изменения того же тела, но далеко не всегда это получается", - так Софья Самоделкина сформулировала свои ощущения от пубертата в интервью RT.
В обычной жизни вне спорта пубертат тоже может быть заметным и болезненным. Но в фигурном катании, где принято думать, что лишние сто грамм способны разрушить технику прыжка и сделать катание тяжелым и невыразительным, девушки воспринимают его как конец света.
Уж сколько их упало в эту бездну, больно считать. Множество перспективных юниорок так и не смогли выйти на серьезный взрослый уровень. Отчасти еще и потому, что система их не ждала. Прореху в шеренге взамен сошедшей с дистанции фигуристки сразу занимала следующая кандидатка.
При этом пубертат долгое время был каким-то почти одушевленным злом. Чем-то средним между Волан де Мортом из Гарри Поттера и Векной из саги "Очень странные дела". Набирает силу незаметно, атакует самых уязвимых, парализует тело и волю и может даже убить. А еще его имя нельзя называть вслух - тогда, может быть, лично тебя это зло обойдет стороной.
Интересная закономерность - каждая новая звездочка отрицала существование пубертата и его возможное влияние на себя. Наверное, потому что охотнее всего спортсменки общаются с прессой в удачные моменты карьеры, когда взросление еще не началось. А потом им уже слишком больно об этом говорить.
Опять понты? Лучшие фигуристки России отбомбили четверные в Питере
22 марта, 21:47

"Просто закрыть рот и не есть"

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в 2018 году заявила журналистам: "В плане пубертата, когда жирной становишься – мне кажется, это все выдумки. Просто нужно закрыть свой рот и не есть! Или хотя бы чуть-чуть. Я ем, но в маленьких количествах".

Та же Загитова в 2022 году в интервью Надежде Стрелец была уже гораздо более эмпатичной к себе и, должно быть, лучше понимала чужую боль: "В юношеском возрасте ты более силен физически, потом, когда начинаются женские переходы, у тебя случается некий стресс с организмом, и ты не знаешь, как с этим бороться".
За словами "некий стресс" скрывается осознание, что прежние способы держать вес уже не работают, интенсивность нагрузок нужно пересмотреть, а измученный голодовками организм берет свое любой ценой. Как вспоминала Алина, когда она приостановила карьеру, начала есть все подряд и не могла остановиться. Позволить себе признаться в таком преступлении фигуристка обычно может только, когда она уже не в спорте. О нездоровых перееданиях на фоне длительных строгих диет в разное время говорили Анастасия Скопцова, Станислава Константинова, Бетина Попова. Юлия Липницкая пережила, возможно, самый страшный опыт, ставший уроком для всех - в результате борьбы за худобу и прыжки в 2016 году она дошла до нервной анорексии. Пришлось проходить долгое лечение и реабилитацию в клинике, и после ни о каком возобновлении карьеры речи уже не было.
В последнее время все чаще и громче звучат голоса тех, кто прошел через тяжелый пубертат или справляется с этим прямо сейчас. Взрослеть и обретать новые очертания тела перестало быть постыдным. Повышение возрастного ценза, которое Международный союз конькобежцев зафиксировал после Олимпиады-2022, дал фигуристкам время перевести дух, когда кажется, что твоя карьера рушится безвозвратно. В новых реалиях девушки могут выходить на пик формы в более взрослом возрасте, и первые удачные примеры уже есть.
Когда Камила Валиева в 15 лет поехала выступать на Олимпийские игры в Пекине, общество смотрело на нее со своими привычными мерками. Ее воспринимали как ребенка, который боится набрать лишний грамм. И поскольку долго существовать в таком экстремальном режиме невозможно, долго она не продержится. Стоит ей только выиграть свое главное золото, нам можно будет забыть о существовании этой фигуристки.
Когда случился скандал, связанная с ним нервотрепка и неудачное выступление Камилы в личном турнире, мы взяли другую линейку, но с прежней шкалой. В среднем думали так: сейчас ее дисквалифицируют, она не будет тренироваться, ее накроет страшный пубертат, и мы больше никогда не увидим Валиеву на льду.
Но по состоянию на март 2026 года Камила активно набирает форму, после окончания срока отстранения успела выступить на прыжковом турнире и на Кубке Первого канала. А главное - она прекрасно выглядит, хотя совсем не похожа на 15-летнюю девочку на шаре. И было бы странно ожидать этого от взрослой 19-летней девушки.
О своем пройденном пубертате Валиева призналась в интервью Загитовой: "Многое поменялось. Я выросла, наконец-то, стала чуть поумнее, да и тело очень сильно изменилось. Я помню, когда смотрела на тебя, то думала: "Как она так прыгает? Что происходит?" А потом, когда ты сама подходишь к пубертату, понимаешь: вот и оно. Наверное, мне повезло, что этот период пришелся на дисквалификацию, потому что я спокойно набрала столько, сколько мне нужно, а потом так же спокойно похудела".
Такой взвешенный взгляд на собственную жизнь со всеми ее взлетами и падениями, способность находить хорошее в плохом - признак взрослого человека, над которым не властны демоны прошлого.
Еще недавно считалось, что пройти пубертат и вернуться в спорт невозможно. Единственным примером была Елизавета Туктамышева. Ей в трудный период взросления очень помог тренер Алексей Мишин - он был готов варьировать нагрузку, психологически не навязывать образ идеального тела и просто дать Лизе время и поддержку.
Но и Мишин не панацея. Никому из его немногочисленных учениц-одиночниц не удалось приблизиться к Туктамышевой по результативности и продолжительности карьеры.
Теперь Валиева попробует решить эту теорему по-своему. Вне зависимости от того, как сложится ее дальнейшая судьба в спорте, главный злодей в женском одиночном катании по имени пубертат уже не так пугает маленьких девочек. И это большая победа всех фигуристок, с ним сражавшихся.
Кто ее проклял? Лишь Валиева и эта фигуристка способны на идеальное катание
23 марта, 17:05
 
