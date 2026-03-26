Этот злодей пугал ее в детстве: Валиева раскрыла Загитовой женский секрет

Камила Валиева встретила Алину Загитову и раскрыла ей тайну. Оказывается, период отстранения от соревнований помог ей справиться со страшным бичом. РИА Новости Спорт рассказывает о самой коварной проблеме крутых фигуристок.

"Ты толстая на льду, ты очень большая"

На протяжении нескольких олимпийских циклов главным соперником российских фигуристок был пубертат. Так принято называть период резкого взросления с сопутствующими изменениями в теле и голове. Меняется рост и пропорции фигуры, становится тяжело или почти невозможно держать стабильный вес. Настроение скачет от эйфории до апатии, и кажется, что эта турбулентность не закончится никогда.

« "Это правда очень тяжело, в том числе психологически. Есть много тех, кто может запросто тебе сказать или написать в соцсетях: ты толстая на льду, ты очень большая. Люди просто не могут понять, что иногда ты делаешь все для того, чтобы удержать изменения того же тела, но далеко не всегда это получается", - так Софья Самоделкина сформулировала свои ощущения от пубертата в интервью RT.

В обычной жизни вне спорта пубертат тоже может быть заметным и болезненным. Но в фигурном катании, где принято думать, что лишние сто грамм способны разрушить технику прыжка и сделать катание тяжелым и невыразительным, девушки воспринимают его как конец света.

Уж сколько их упало в эту бездну, больно считать. Множество перспективных юниорок так и не смогли выйти на серьезный взрослый уровень. Отчасти еще и потому, что система их не ждала. Прореху в шеренге взамен сошедшей с дистанции фигуристки сразу занимала следующая кандидатка.

При этом пубертат долгое время был каким-то почти одушевленным злом. Чем-то средним между Волан де Мортом из Гарри Поттера и Векной из саги "Очень странные дела". Набирает силу незаметно, атакует самых уязвимых, парализует тело и волю и может даже убить. А еще его имя нельзя называть вслух - тогда, может быть, лично тебя это зло обойдет стороной.

Интересная закономерность - каждая новая звездочка отрицала существование пубертата и его возможное влияние на себя. Наверное, потому что охотнее всего спортсменки общаются с прессой в удачные моменты карьеры, когда взросление еще не началось. А потом им уже слишком больно об этом говорить.

"Просто закрыть рот и не есть"





Олимпийская чемпионка Алина Загитова в 2018 году заявила журналистам: "В плане пубертата, когда жирной становишься – мне кажется, это все выдумки. Просто нужно закрыть свой рот и не есть! Или хотя бы чуть-чуть. Я ем, но в маленьких количествах". Та же Загитова в 2022 году в интервью Надежде Стрелец была уже гораздо более эмпатичной к себе и, должно быть, лучше понимала чужую боль: "В юношеском возрасте ты более силен физически, потом, когда начинаются женские переходы, у тебя случается некий стресс с организмом, и ты не знаешь, как с этим бороться".

За словами "некий стресс" скрывается осознание, что прежние способы держать вес уже не работают, интенсивность нагрузок нужно пересмотреть, а измученный голодовками организм берет свое любой ценой. Как вспоминала Алина, когда она приостановила карьеру, начала есть все подряд и не могла остановиться. Позволить себе признаться в таком преступлении фигуристка обычно может только, когда она уже не в спорте. О нездоровых перееданиях на фоне длительных строгих диет в разное время говорили Анастасия Скопцова Станислава Константинова , Бетина Попова. Юлия Липницкая пережила, возможно, самый страшный опыт, ставший уроком для всех - в результате борьбы за худобу и прыжки в 2016 году она дошла до нервной анорексии. Пришлось проходить долгое лечение и реабилитацию в клинике, и после ни о каком возобновлении карьеры речи уже не было.

В последнее время все чаще и громче звучат голоса тех, кто прошел через тяжелый пубертат или справляется с этим прямо сейчас. Взрослеть и обретать новые очертания тела перестало быть постыдным. Повышение возрастного ценза, которое Международный союз конькобежцев зафиксировал после Олимпиады-2022, дал фигуристкам время перевести дух, когда кажется, что твоя карьера рушится безвозвратно. В новых реалиях девушки могут выходить на пик формы в более взрослом возрасте, и первые удачные примеры уже есть.

Когда Камила Валиева в 15 лет поехала выступать на Олимпийские игры в Пекине, общество смотрело на нее со своими привычными мерками. Ее воспринимали как ребенка, который боится набрать лишний грамм. И поскольку долго существовать в таком экстремальном режиме невозможно, долго она не продержится. Стоит ей только выиграть свое главное золото, нам можно будет забыть о существовании этой фигуристки.

Когда случился скандал, связанная с ним нервотрепка и неудачное выступление Камилы в личном турнире, мы взяли другую линейку, но с прежней шкалой. В среднем думали так: сейчас ее дисквалифицируют, она не будет тренироваться, ее накроет страшный пубертат, и мы больше никогда не увидим Валиеву на льду.

Но по состоянию на март 2026 года Камила активно набирает форму, после окончания срока отстранения успела выступить на прыжковом турнире и на Кубке Первого канала. А главное - она прекрасно выглядит, хотя совсем не похожа на 15-летнюю девочку на шаре. И было бы странно ожидать этого от взрослой 19-летней девушки.

О своем пройденном пубертате Валиева призналась в интервью Загитовой: "Многое поменялось. Я выросла, наконец-то, стала чуть поумнее, да и тело очень сильно изменилось. Я помню, когда смотрела на тебя, то думала: "Как она так прыгает? Что происходит?" А потом, когда ты сама подходишь к пубертату, понимаешь: вот и оно. Наверное, мне повезло, что этот период пришелся на дисквалификацию, потому что я спокойно набрала столько, сколько мне нужно, а потом так же спокойно похудела".

Такой взвешенный взгляд на собственную жизнь со всеми ее взлетами и падениями, способность находить хорошее в плохом - признак взрослого человека, над которым не властны демоны прошлого.

Еще недавно считалось, что пройти пубертат и вернуться в спорт невозможно. Единственным примером была Елизавета Туктамышева . Ей в трудный период взросления очень помог тренер Алексей Мишин - он был готов варьировать нагрузку, психологически не навязывать образ идеального тела и просто дать Лизе время и поддержку.

Но и Мишин не панацея. Никому из его немногочисленных учениц-одиночниц не удалось приблизиться к Туктамышевой по результативности и продолжительности карьеры.