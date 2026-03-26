На Украине задержали шестерых пограничников, помогавших выехать в Польшу - РИА Новости, 26.03.2026
19:01 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/ukraina-2083125669.html
На Украине задержали шестерых пограничников, помогавших выехать в Польшу
На Украине задержали шестерых пограничников, помогавших выехать в Польшу - РИА Новости, 26.03.2026
На Украине задержали шестерых пограничников, помогавших выехать в Польшу
Шестеро пограничников в Волынской области на западе Украины помогли почти 160 призывникам незаконно выехать в Польшу, стоимость "услуги" достигала десяти тысяч... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T19:01:00+03:00
2026-03-26T19:01:00+03:00
в мире, украина, волынская область, польша, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Волынская область, Польша, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине задержали шестерых пограничников, помогавших выехать в Польшу

На Украине задержали пограничников, которые помогли призывникам выехать в Польшу

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Шестеро пограничников в Волынской области на западе Украины помогли почти 160 призывникам незаконно выехать в Польшу, стоимость "услуги" достигала десяти тысяч долларов с человека.
Им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщило госбюро расследований Украины (ГБР).
"На Волыни (Волынской области – ред.) будут судить шестерых пограничников, которые помогали мужчинам призывного возраста незаконно пересекать государственную границу. В результате по меньшей мере 158 человек незаконно выехали в Польшу. Стоимость "услуги" достигала 10 тысяч долларов с человека", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По информации ГБР, с октября 2023 года по январь 2024 года обвиняемые пограничники сознательно вносили в базы ложные данные о якобы наличии инвалидности у мужчин, хотя никаких подтверждений этому не было. Сообщается, что их разоблачили в ноябре 2025 года.
Всех шестерых будут судить по уголовным статьям о содействии незаконной переправке лиц через государственную границу с использованием служебного положения и о нарушении правил несения службы в условиях военного положения. Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
В миреУкраинаВолынская областьПольшаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
