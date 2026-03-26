На Украине задержали шестерых пограничников, помогавших выехать в Польшу

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Шестеро пограничников в Волынской области на западе Украины помогли почти 160 призывникам незаконно выехать в Польшу, стоимость "услуги" достигала десяти тысяч долларов с человека.

Им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщило госбюро расследований Украины (ГБР).

"На Волыни ( Волынской области – ред.) будут судить шестерых пограничников, которые помогали мужчинам призывного возраста незаконно пересекать государственную границу. В результате по меньшей мере 158 человек незаконно выехали в Польшу . Стоимость "услуги" достигала 10 тысяч долларов с человека", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации ГБР, с октября 2023 года по январь 2024 года обвиняемые пограничники сознательно вносили в базы ложные данные о якобы наличии инвалидности у мужчин, хотя никаких подтверждений этому не было. Сообщается, что их разоблачили в ноябре 2025 года.

Всех шестерых будут судить по уголовным статьям о содействии незаконной переправке лиц через государственную границу с использованием служебного положения и о нарушении правил несения службы в условиях военного положения. Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.