Украина примет участие в учениях Объединенных сил, заявил Стармер

ЛОНДОН, 26 мар - РИА Новости. Украина впервые примет участие в учениях, возглавляемых Великобританией, стран Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) в сентябре, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
"Важно, чтобы мы подтвердили, что наша поддержка Украины непоколебима. Примечательно, что мы приближаем Украину к JEF в рамках расширенного партнерства и что Украина впервые проведет совместные с нами учения в сентябре", - сказал Стармер на открытии саммита.
В ноябре прошлого года объединение заключило соглашение о расширенном партнерстве с Украиной, в рамках которого страны-члены JEF будут проводить учения с ВСУ.
В региональное объединение JEF входят 10 стран Северной Европы: Великобритания, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва и Нидерланды. Страны объединения регулярно проводят совместные учения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
СМИ раскрыли, какой сюрприз США готовят Украине
