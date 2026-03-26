Украина примет участие в учениях Объединенных сил, заявил Стармер - РИА Новости, 26.03.2026
14:33 26.03.2026
Украина примет участие в учениях Объединенных сил, заявил Стармер
Украина примет участие в учениях Объединенных сил, заявил Стармер - РИА Новости, 26.03.2026
Украина примет участие в учениях Объединенных сил, заявил Стармер
Украина впервые примет участие в учениях, возглавляемых Великобританией, стран Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) в сентябре,... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T14:33:00+03:00
2026-03-26T14:33:00+03:00
в мире, украина, великобритания, россия, сергей лавров, кир стармер, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Сергей Лавров, Кир Стармер, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украина примет участие в учениях Объединенных сил, заявил Стармер

Стармер: Украина примет участие в учениях Объединенных экспедиционных сил осенью

© REUTERS / Brook MitchellПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© REUTERS / Brook Mitchell
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
ЛОНДОН, 26 мар - РИА Новости. Украина впервые примет участие в учениях, возглавляемых Великобританией, стран Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF) в сентябре, заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
Лидеры JEF в четверг проводят саммит в финской столице Хельсинки, где обсуждают поддержку Украины и безопасность в Европе.
"Важно, чтобы мы подтвердили, что наша поддержка Украины непоколебима. Примечательно, что мы приближаем Украину к JEF в рамках расширенного партнерства и что Украина впервые проведет совместные с нами учения в сентябре", - сказал Стармер на открытии саммита.
В ноябре прошлого года объединение заключило соглашение о расширенном партнерстве с Украиной, в рамках которого страны-члены JEF будут проводить учения с ВСУ.
В региональное объединение JEF входят 10 стран Северной Европы: Великобритания, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва и Нидерланды. Страны объединения регулярно проводят совместные учения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреУкраинаВеликобританияРоссияСергей ЛавровКир СтармерВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
