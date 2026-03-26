В Раде выступили с серьезным предупреждением к украинцам
Украина находится на грани финансовой катастрофы из-за проблем с получением средств от партнеров, заявил глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T12:32:00+03:00
В Раде выступили с серьезным предупреждением к украинцам
Нардеп Гетманцев: Украина оказалась на грани финансовой катастрофы
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украина находится на грани финансовой катастрофы из-за проблем с получением средств от партнеров, заявил глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев. Его цитирует издание "Страна.ua".
"Мы можем так потерять страну", — заявил он.
Гетманцев напомнил, что в 2025 году Киев не достиг нужных показателей по 14 индикаторам программы Ukraine Facility, из-за чего не получил 3,9 миллиарда евро. "А в заканчивающемся первом квартале 2026 года — пять миллиардов", — добавил он.
"На грани срыва находится кредит ЕС на 90 миллиардов евро. Также на грани срыва меморандум с МВФ, поскольку в марте не будут выполнены структурные маяки", — пишет издание со ссылкой на политика.
Кроме того, Всемирный банк не выделит 3,3 миллиарда долларов, если не будут приняты четыре закона — в частности, по железнодорожному транспорту, добавил он.
В феврале руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. Глава МВФ Кристалина Георгиева
добавила, что фонд признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей.