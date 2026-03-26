Рейтинг@Mail.ru
В Раде выступили с серьезным предупреждением к украинцам - РИА Новости, 26.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 26.03.2026 (обновлено: 18:18 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/ukraina-2083023310.html
В Раде выступили с серьезным предупреждением к украинцам
Украина находится на грани финансовой катастрофы из-за проблем с получением средств от партнеров, заявил глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев... РИА Новости, 26.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg
https://ria.ru/20260326/zelenskiy-2083010952.html
https://ria.ru/20260326/kuleba-2082991782.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_159:0:1856:1273_1920x0_80_0_0_d747527f513580ac2d1bcb55fe7dc81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Украина, Киев, МВФ, Всемирный банк
В Раде выступили с серьезным предупреждением к украинцам

Нардеп Гетманцев: Украина оказалась на грани финансовой катастрофы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украина находится на грани финансовой катастрофы из-за проблем с получением средств от партнеров, заявил глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев. Его цитирует издание "Страна.ua".
"Мы можем так потерять страну", — заявил он.
Гетманцев напомнил, что в 2025 году Киев не достиг нужных показателей по 14 индикаторам программы Ukraine Facility, из-за чего не получил 3,9 миллиарда евро. "А в заканчивающемся первом квартале 2026 года — пять миллиардов", — добавил он.
"На грани срыва находится кредит ЕС на 90 миллиардов евро. Также на грани срыва меморандум с МВФ, поскольку в марте не будут выполнены структурные маяки", — пишет издание со ссылкой на политика.
Кроме того, Всемирный банк не выделит 3,3 миллиарда долларов, если не будут приняты четыре закона — в частности, по железнодорожному транспорту, добавил он.
В феврале руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. Глава МВФ Кристалина Георгиева добавила, что фонд признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала