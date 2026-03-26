ВСУ потеряли свыше 100 военных в зоне действия "Южной" группировки за сутки

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Южная", заняв новые рубежи, уничтожили за сутки более 100 боевиков ВСУ, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.