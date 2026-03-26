ЖЕНЕВА, 26 мар — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что представители Украины устроили истерику из-за его приезда в Женеву.

Во вторник дипломат выступил на 61-й сессии СПЧ ООН, рассказав о преступлениях ВСУ , но само его присутствие в зале возмутило делегацию из Киева.

"Вчера украинцы после моего выступления на заседании пытались поднять этот вопрос на пленарной сессии СПЧ ООН. Там было сделано заявление. Кричали: как это так — человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, — как он возьмет сюда и приедет?" — рассказал Мирошник

Посол подчеркнул, что посетил мероприятие, будучи аккредитованным российским дипломатом. По его словам, Украина не должна диктовать свои условия Всемирной организации.

Мирошник пояснил, что Россия намерена использовать потенциал ООН, чтобы и дальше говорить правду о преступлениях киевского режима. Москва в том числе передала организации два доклада по пыткам российских военнопленных со стороны ВСУ.