Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:17 26.03.2026 (обновлено: 08:48 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/ukraina-2082977521.html
Украинская делегация устроила истерику в СПЧ ООН из-за приезда Мирошника
в мире
украина
россия
женева (город)
родион мирошник
оон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069334587_0:268:3077:1998_1920x0_80_0_0_af7343614c14494338e97df9c4b8d63f.jpg
https://ria.ru/20260226/miroshnik-2076916590.html
https://ria.ru/20260324/zaharova-2082677630.html
https://ria.ru/20260207/plen-2072908755.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069334587_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e7c81373e1b3cde443c3c4fc9607a530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 26 мар — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что представители Украины устроили истерику из-за его приезда в Женеву.
Во вторник дипломат выступил на 61-й сессии СПЧ ООН, рассказав о преступлениях ВСУ, но само его присутствие в зале возмутило делегацию из Киева.
"Вчера украинцы после моего выступления на заседании пытались поднять этот вопрос на пленарной сессии СПЧ ООН. Там было сделано заявление. Кричали: как это так — человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, — как он возьмет сюда и приедет?" — рассказал Мирошник.
Посол подчеркнул, что посетил мероприятие, будучи аккредитованным российским дипломатом. По его словам, Украина не должна диктовать свои условия Всемирной организации.
Мирошник пояснил, что Россия намерена использовать потенциал ООН, чтобы и дальше говорить правду о преступлениях киевского режима. Москва в том числе передала организации два доклада по пыткам российских военнопленных со стороны ВСУ.
За четыре года по их вине погибли почти восемь тысяч мирных жителей. Также правозащитные организации заинтересовались темой секретных украинских тюрем и желают получить больше информации, добавил дипломат.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала