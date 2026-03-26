В Уганде заявили, что готовы выступить на стороне Израиля

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Известный скандальными заявлениями главнокомандующий Народными силами обороны Уганды генерал Мухоози Кайнеругаба призвал к миру на Ближнем Востоке, но тут же выразил готовность вступить в конфликт против Ирана на стороне Израиля.
"Мы хотим, чтобы война на Ближнем Востоке была немедленно окончена. Мир устал от неё. Но если будет озвучено какое-либо намерение победить либо уничтожить Израиль, мы будем вынуждены вмешаться в конфликт. На стороне Израиля!", - говорится в сообщении.
Генерал Кайнеругаба подчеркнул, что Израилю стоит лишь попросить о помощи, и тогда "угандийские братья" придут ему на помощь.
Командующий вооружёнными силами Уганды известен своими скандальными заявлениями. В октябре 2022 года он написал в соцсетях, что сможет захватить столицу Кении за две недели, в связи с чем угандийскому лидеру пришлось принести извинения. В январе 2025 года Кайнеругаба заявил, что воля его отца – это единственное, что удерживает генерала от расправы над оппозиционером Боби Вайном.