Подвижек по организации переговоров по Украине сейчас нет, заявили в Анкаре

АНКАРА, 26 мар - РИА Новости. Конкретных подвижек по организации переговоров по Украине в Турции сейчас нет, заявили РИА Новости в администрации президента республики.

"На данный момент каких-либо конкретных подвижек в вопросе организации переговорного раунда по Украине в Турции нет, соответствующие подготовительные процессы не ведутся", - сказали РИА Новости в администрации президента Турции.