Турция предложила площадку для переговоров США и Ирана

АНКАРА, 26 мар - РИА Новости. Турецкая сторона предложила США и Ирану свою площадку для возобновления переговорного процесса, но любой выбор сторон будет поддержан Анкарой, заявили РИА Новости в администрации президента республики.
"Турция предложила свою площадку для возобновления переговоров между США и Ираном, однако окончательное решение остается за сторонами, и Анкара готова поддержать любой формат и место проведения диалога, которые они сочтут приемлемыми. Приоритетом для Анкары является прекращения огня и стабильность в регионе", - заявили РИА Новости в администрации президента Турции в ответ на просьбу прокомментировать вероятность организации Турцией переговоров сторон.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.