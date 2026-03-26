07:29 26.03.2026
Отсутствие Эрчел в Турции не помешает юридическому процессу, заявил адвокат
Отсутствие Эрчел в Турции не помешает юридическому процессу, заявил адвокат

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Ханде Эрчел
Актриса Ханде Эрчел. Архивное фото
СТАМБУЛ, 26 мар – РИА Новости. Нахождение за границей актрисы Ханде Эрчел, фигурирующей в качестве подозреваемой по делу об употреблении наркотиков, никак не повлияет на юридический процесс, рассказала РИА Новости турецкий адвокат Айшегюль Полат.
"Факт нахождения подозреваемого за пределами Турции в течение месяца с точки зрения закона не является препятствием, в любом случае тесты могут определить факт употребления наркотиков в прошлом. Юридический процесс и то, как он будет продвигаться, зависят от результатов анализов и наличия улик", - подчеркнула Полат.
Генпрокуратура Стамбула сообщила в среду о задержании 14 подозреваемых в употреблении наркотиков или обеспечении условий для их употребления, еще двое находятся в розыске. СМИ уточнили, что среди разыскиваемых – Эрчел. Актриса сообщила, что узнала о деле из СМИ и пообещала явиться на допрос по делу о наркотиках после возвращения в Турцию. Эрчел отметила, что уже месяц учится за границей.
Что сейчас с Ханде Эрчел: арест, скандал с наркотиками, личная жизнь
