Отсутствие Эрчел в Турции не помешает юридическому процессу, заявил адвокат

СТАМБУЛ, 26 мар – РИА Новости. Нахождение за границей актрисы Ханде Эрчел, фигурирующей в качестве подозреваемой по делу об употреблении наркотиков, никак не повлияет на юридический процесс, рассказала РИА Новости турецкий адвокат Айшегюль Полат.
"Факт нахождения подозреваемого за пределами Турции в течение месяца с точки зрения закона не является препятствием, в любом случае тесты могут определить факт употребления наркотиков в прошлом. Юридический процесс и то, как он будет продвигаться, зависят от результатов анализов и наличия улик", - подчеркнула Полат.
Генпрокуратура Стамбула сообщила в среду о задержании 14 подозреваемых в употреблении наркотиков или обеспечении условий для их употребления, еще двое находятся в розыске. СМИ уточнили, что среди разыскиваемых – Эрчел. Актриса сообщила, что узнала о деле из СМИ и пообещала явиться на допрос по делу о наркотиках после возвращения в Турцию. Эрчел отметила, что уже месяц учится за границей.