18:33 26.03.2026
Эксперт рассказала, как россиянам выбрать выгодный "горящий" тур
https://ria.ru/20260321/egipet-2082050052.html
https://ria.ru/20260304/moshenniki-2078346285.html
Эксперт рассказала, как россиянам выбрать выгодный "горящий" тур

Пилюгина: хороший "горящий" тур можно найти через соцсети и с помощью турагентов

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Выгодный "горящий" тур можно найти через соцсети, рассылки туроператоров, агрегаторы и с помощью турагентов, рассказала премиум-агент онлайн-платформы для тревел-экспертов "Адвентура" Юлия Пилюгина.
"Операторы, авиакомпании и отельеры часто информируют подписчиков об акциях. Существуют также тематические каналы по направлениям и отелям", - сказала турэксперт в беседе с интернет-изданием "Газета.ru".
Девушка на пляже в Египте - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Хургада вместо Дубая. Египет стал главной альтернативой Ближнему Востоку
21 марта, 08:00
По ее словам, одним из самых удобных способов поиска остаются официальные сайты туроператоров и турагентств, где обычно публикуются разделы с "горящими" турами и спецпредложениями. Кроме того, полезно подписываться на рассылки и включать уведомления о снижении цен в мобильных приложениях.
Пилюгина также рекомендовала обращаться к турагентам, которые ежедневно отслеживают предложения операторов и авиакомпаний и могут подсказать, что именно входит в пакет: перелет, трансфер, страховка, багаж, питание на борту и другие условия.
Эксперт добавила, что при выборе тура важно учитывать не только цену, но и обращать внимание на состав тура, условия брони, особенности перелета, сезонность направления, состояние пляжей, свежие отзывы об отеле и репутацию туроператора.
При этом она подчеркнула, что не все "горящие" предложения действительно выгодны.
"Ближе к датам поездки стоимость туров часто оказывается выше: спрос рождает предложение. Выгоднее покупать тур заранее - по раннему бронированию. Это гарантирует низкую цену, большой выбор отелей, разных категорий номеров и удобные рейсы", - уточнила Пилюгина.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Мошенники начали предлагать россиянам "горящие" туры на весну
4 марта, 04:04
 
