Эксперт рассказала, как россиянам выбрать выгодный "горящий" тур

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Выгодный "горящий" тур можно найти через соцсети, рассылки туроператоров, агрегаторы и с помощью турагентов, рассказала премиум-агент онлайн-платформы для тревел-экспертов "Адвентура" Юлия Пилюгина.

"Операторы, авиакомпании и отельеры часто информируют подписчиков об акциях. Существуют также тематические каналы по направлениям и отелям", - сказала турэксперт в беседе с интернет-изданием "Газета.ru"

По ее словам, одним из самых удобных способов поиска остаются официальные сайты туроператоров и турагентств, где обычно публикуются разделы с "горящими" турами и спецпредложениями. Кроме того, полезно подписываться на рассылки и включать уведомления о снижении цен в мобильных приложениях.

Пилюгина также рекомендовала обращаться к турагентам, которые ежедневно отслеживают предложения операторов и авиакомпаний и могут подсказать, что именно входит в пакет: перелет, трансфер, страховка, багаж, питание на борту и другие условия.

Эксперт добавила, что при выборе тура важно учитывать не только цену, но и обращать внимание на состав тура, условия брони, особенности перелета, сезонность направления, состояние пляжей, свежие отзывы об отеле и репутацию туроператора.

При этом она подчеркнула, что не все "горящие" предложения действительно выгодны.