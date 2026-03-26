Минпромторг поддержал возврат сертификации импортного цемента

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ поддерживает возвращение обязательной сертификации импортного цемента, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах съезда РСПП.
В августе прошлого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минстрою совместно с Минпромторгом рассмотреть необходимость возвращения к обязательной сертификации каждой партии ввозимого в Россию цемента для стабилизации и защиты внутреннего рынка.
"Мы поддерживаем", - ответил он на вопрос РИА Новости об обязательной сертификации импортного цемента.
Накануне секретариат первого вице-премьера сообщал, что госкомиссией ранее были приняты решения по возврату государственного контроля в отношении ряда строительных материалов, в том числе цемента. Соответствующий законопроект проходит регламентные процедуры в Госдуме. Кроме того, введена цифровая маркировка цемента и строительных смесей в потребительской упаковке.
Также Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на повышение эффективности контроля за выполнением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции, включая стройматериалы, в целях борьбы с контрафактом. Законопроект устанавливает с 1 сентября 2026 года новый вид федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции.
Минстрой рассказал о мониторинге цен на цемент
