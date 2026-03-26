WSJ: Трамп хотел добиться доступа к иранской нефти путем урегулирования - РИА Новости, 26.03.2026
11:32 26.03.2026 (обновлено: 11:35 26.03.2026)
WSJ: Трамп хотел добиться доступа к иранской нефти путем урегулирования
WSJ: Трамп хотел добиться доступа к иранской нефти путем урегулирования - РИА Новости, 26.03.2026
WSJ: Трамп хотел добиться доступа к иранской нефти путем урегулирования
Президент США Дональд Трамп хотел добиться доступа Вашингтона к иранской нефти в рамках любой сделки по урегулированию конфликта с Тегераном, утверждает газета... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T11:32:00+03:00
2026-03-26T11:35:00+03:00
сша
тегеран (город)
иран
в мире, сша, тегеран (город), иран, дональд трамп, магатэ, nbc, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Тегеран (город), Иран, Дональд Трамп, МАГАТЭ, NBC, Военная операция США и Израиля против Ирана
WSJ: Трамп хотел добиться доступа к иранской нефти путем урегулирования

WSJ: Трамп хотел добиться доступа к части иранской нефти в рамках любой сделки

© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хотел добиться доступа Вашингтона к иранской нефти в рамках любой сделки по урегулированию конфликта с Тегераном, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Телеканал NBC 7 марта со ссылкой на официальных лиц и другие источники сообщал, что Трамп надеется, что в будущем Вашингтон и Тегеран будут "сотрудничать в добыче нефти подобно тому, как это делают США и Венесуэла".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
WSJ: Трамп признался, что конфликт с Ираном отвлекает его от других задач
Вчера, 10:27
"По словам высокопоставленного чиновника администрации, одна из идей, которую Трамп озвучивал своим советникам - обеспечение доступа США к части иранской нефти в рамках любой сделки по прекращению войны", - сообщает издание.
При этом чиновник добавил, что в настоящее время какие-либо планы на этот счет отсутствуют.
Вашингтон ранее заявил, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. В СМИ писали, что США предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. Эта информация пока не подтверждалась Тегераном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Убежать не получится. Трамп придумал, как победить Иран
Вчера, 08:00
 
В миреСШАТегеран (город)ИранДональд ТрампМАГАТЭNBCВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
