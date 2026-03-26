WSJ: Трамп хотел добиться доступа к иранской нефти путем урегулирования

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хотел добиться доступа Вашингтона к иранской нефти в рамках любой сделки по урегулированию конфликта с Тегераном, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
"По словам высокопоставленного чиновника администрации, одна из идей, которую Трамп озвучивал своим советникам - обеспечение доступа США к части иранской нефти в рамках любой сделки по прекращению войны", - сообщает издание.
При этом чиновник добавил, что в настоящее время какие-либо планы на этот счет отсутствуют.
Вашингтон ранее заявил, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. В СМИ писали, что США предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. Эта информация пока не подтверждалась Тегераном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.