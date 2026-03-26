Иран предложил передать США восемь танкеров с нефтью, утверждает Трамп

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Иран предложил передать США восемь танкеров с нефтью в качестве "подарка", утверждает президент Дональд Трамп.
"Они сказали: "чтобы доказать вам, что мы настоящие, надежные и что мы здесь", они предоставят восемь танкеров с нефтью, <...> восемь больших танкеров с нефтью. <...> Они были настоящими и, кажется, ходили под пакистанским флагом", — сказал он на встрече с кабинетом министров.
Во вторник глава Белого дома заявил, что Тегеран сделал Вашингтону ценный "подарок", стоящий колоссальную сумму и связанный с Ормузским проливом.
До этого портал Axios ранее сообщал, что Трамп готов пойти на захват иранского острова Харк, чтобы надавить на Исламскую Республику Иран и заставить открыть этот морской путь для судоходства.
Операция США и Израиля против Ирана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. Обострение конфликта привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.