Трамп выразил уверенность в открытии Ормузского пролива

ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Ормузский пролив будет открыт для судоходства.
"Если они заключат правильную сделку, тогда пролив откроется, этот замечательный пролив откроется", - сказал Трамп во время заседания своего кабинета.
Вашингтон ранее заявил, что США и Иран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта. В СМИ писали, что США предложили план из 15 пунктов по этому вопросу, а в МАГАТЭ заявили, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Исламабаде в выходные. Эта информация пока не подтверждалась Тегераном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.