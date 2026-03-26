WSJ: Трамп признался, что конфликт с Ираном отвлекает его от других задач

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном отвлекает его от других важных вопросов, он, вероятно, хотел бы переключиться на решение другой сложной задачи, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как отмечает газета, в разговорах с внешними политическими союзниками внимание Трампа временами переключалось на другие темы, включая предстоящие промежуточные выборы, а также его решение направить сотрудников иммиграционной службы в аэропорты и стратегии по продвижению через конгресс законопроектов, ужесточающих правила голосования.
Как сообщил газете источник, недавно беседовавший с Трампом, президент США, похоже, готов перейти к своей следующей сложной задаче. При этом, по словам источника, Трамп не уточнил, что именно он имел в виду.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.