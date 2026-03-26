Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 26.03.2026 (обновлено: 11:42 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/torgi-2082936986.html
На городские торги выставили более 80 машино-мест в районе Ивановское
2026-03-26T10:20:00+03:00
2026-03-26T11:42:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/19/2082936749_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_01872215a4a58b400a384c7db320a9c8.jpg
https://ria.ru/20260324/torgi-2082655387.html
© Фото : Пресс-служба московского департамента по конкурентной политике
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. У жителей столицы появилась возможность приобрести на открытых аукционах 84 машино-места в районе Ивановское Восточного административного округа Москвы, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Он отметил, что покупка парковочных пространств напрямую у города гарантирует юридическую чистоту сделки, а весь процесс – от подачи заявки до подписания договора – проходит онлайн.
"Выбрать подходящий лот можно на инвестиционном портале Москвы, воспользовавшись удобными фильтрами по району или станции метро, площади и стоимости. Например, сейчас на торги выставлены 84 машино-места площадью от 15,5 до 21,3 квадратного метра в новостройке в районе Ивановское", – приводит пресс-служба департамента слова Пуртова.
Объекты расположены на подземной парковке многоквартирного дома по адресу: улица Молостовых, дом 18.
У потенциальных покупателей есть возможность подать заявку на участие в торгах до 30 марта, аукционы состоятся 6 апреля на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и столичного проекта "Цифровое государственное управление".
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала