На городские торги выставили более 80 машино-мест в районе Ивановское
На городские торги выставили более 80 машино-мест в районе Ивановское - РИА Новости, 26.03.2026
На городские торги выставили более 80 машино-мест в районе Ивановское
У жителей столицы появилась возможность приобрести на открытых аукционах 84 машино-места в районе Ивановское Восточного административного округа Москвы, сообщил РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T10:20:00+03:00
2026-03-26T10:20:00+03:00
2026-03-26T11:42:00+03:00
москва
восточный административный округ (москва)
кирилл пуртов
«росэлторг»
москва
восточный административный округ (москва)
москва, восточный административный округ (москва), кирилл пуртов, «росэлторг»
Москва, Восточный административный округ (Москва), Кирилл Пуртов, «Росэлторг»
На городские торги выставили более 80 машино-мест в районе Ивановское
Москвичи могут приобрести на открытых торгах 84 машино-места в районе Ивановское
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. У жителей столицы появилась возможность приобрести на открытых аукционах 84 машино-места в районе Ивановское Восточного административного округа Москвы, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Он отметил, что покупка парковочных пространств напрямую у города гарантирует юридическую чистоту сделки, а весь процесс – от подачи заявки до подписания договора – проходит онлайн.
"Выбрать подходящий лот можно на инвестиционном портале Москвы, воспользовавшись удобными фильтрами по району или станции метро, площади и стоимости. Например, сейчас на торги выставлены 84 машино-места площадью от 15,5 до 21,3 квадратного метра в новостройке в районе Ивановское", – приводит пресс-служба департамента слова Пуртова.
Объекты расположены на подземной парковке многоквартирного дома по адресу: улица Молостовых, дом 18.
У потенциальных покупателей есть возможность подать заявку на участие в торгах до 30 марта, аукционы состоятся 6 апреля на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и столичного проекта "Цифровое государственное управление".