На городские торги выставили более 80 машино-мест в районе Ивановское

На городские торги выставили более 80 машино-мест в районе Ивановское

На городские торги выставили более 80 машино-мест в районе Ивановское

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. У жителей столицы появилась возможность приобрести на открытых аукционах 84 машино-места в районе Ивановское Восточного административного округа Москвы, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что покупка парковочных пространств напрямую у города гарантирует юридическую чистоту сделки, а весь процесс – от подачи заявки до подписания договора – проходит онлайн.

"Выбрать подходящий лот можно на инвестиционном портале Москвы, воспользовавшись удобными фильтрами по району или станции метро, площади и стоимости. Например, сейчас на торги выставлены 84 машино-места площадью от 15,5 до 21,3 квадратного метра в новостройке в районе Ивановское", – приводит пресс-служба департамента слова Пуртова.

Объекты расположены на подземной парковке многоквартирного дома по адресу: улица Молостовых, дом 18.

У потенциальных покупателей есть возможность подать заявку на участие в торгах до 30 марта, аукционы состоятся 6 апреля на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.