Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Первый в истории России олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов заявил РИА Новости, что принял решение о завершении спортивной карьеры.
Храмцов в 2021 году на Играх в Токио победил в весовой категории до 80 килограммов. 28-летний спортсмен также является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и пятикратным победителем турниров Гран-при. В 2024 году спортсмен завоевал олимпийскую лицензию, но не был допущен Международным олимпийским комитетом к участию в Играх в Париже.
"Могу официально вам заявить, что я завершил спортивную карьеру. Я не выступал уже более полутора лет и теперь вижу себя в спорте в другом русле. Буду заниматься общественной деятельностью: я провожу турниры и мастер-классы, общаюсь с детьми и молодежью. В мае прошлого года вернулся в родной Нижневартовск и открыл свой спортивный зал. В нашем регионе никогда не было конкурентоспособного тхэквондо. Единицы выстреливали на чемпионатах России и чемпионате Европы. Сейчас я работаю тренером-аналитиком в сборной ХМАО", - сказал Храмцов.
"Мы с женой Полиной несколько лет жили в Москве, потому что из столицы было удобно вылетать на сборы и соревнования. А теперь будем развивать не только тхэквондо, но и весь спорт в городе. Мне кажется, у нас это очень неплохо получается", - добавил собеседник агентства.