Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов объявил о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 26.03.2026
17:50 26.03.2026
Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов объявил о завершении карьеры
Первый в истории России олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов заявил РИА Новости, что принял решение о завершении спортивной карьеры.
Олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Первый в истории России олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов заявил РИА Новости, что принял решение о завершении спортивной карьеры.
Храмцов в 2021 году на Играх в Токио победил в весовой категории до 80 килограммов. 28-летний спортсмен также является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и пятикратным победителем турниров Гран-при. В 2024 году спортсмен завоевал олимпийскую лицензию, но не был допущен Международным олимпийским комитетом к участию в Играх в Париже.
Российский тхэквондист Максим Храмцов - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Российский тхэквондист Храмцов пока не планирует выступать за рубежом
1 февраля, 10:53
"Могу официально вам заявить, что я завершил спортивную карьеру. Я не выступал уже более полутора лет и теперь вижу себя в спорте в другом русле. Буду заниматься общественной деятельностью: я провожу турниры и мастер-классы, общаюсь с детьми и молодежью. В мае прошлого года вернулся в родной Нижневартовск и открыл свой спортивный зал. В нашем регионе никогда не было конкурентоспособного тхэквондо. Единицы выстреливали на чемпионатах России и чемпионате Европы. Сейчас я работаю тренером-аналитиком в сборной ХМАО", - сказал Храмцов.
"Мы с женой Полиной несколько лет жили в Москве, потому что из столицы было удобно вылетать на сборы и соревнования. А теперь будем развивать не только тхэквондо, но и весь спорт в городе. Мне кажется, у нас это очень неплохо получается", - добавил собеседник агентства.
Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"В восторге": тренер рассказал о реакции на допуск тхэквондистов с флагом
1 февраля, 17:02
 
