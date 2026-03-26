Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 26.03.2026
https://ria.ru/20260326/telegram-2083030467.html
Житель Саратова, готовивший теракт, связывался с кураторами через Telegram
Агент Киева, собиравшийся запустить дроны с гранатами по военному аэродрому в Саратовской области, признал, что через Telegram связался с украинской стороной,... РИА Новости, 26.03.2026
в мире
саратовская область
россия
киев
telegram
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083018663_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d50ca01b243d585c4f103738c4408539.jpg
https://ria.ru/20260324/fsb-2082555100.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
true
PT2M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083018663_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_10088028976c05ecc368ea8d4d585021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ФСБ: житель Саратова, готовивший теракт, связывался с кураторами через Telegram

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Агент Киева, собиравшийся запустить дроны с гранатами по военному аэродрому в Саратовской области, признал, что через Telegram связался с украинской стороной, видео с его рассказом опубликовало ФСБ России.
"Посредством мессенджера Telegram я установил контакт с украинской стороной. По их заданию я сделал схрон, в котором находились дроны и взрывчатые вещества", - сказал задержанный.
По его словам, следуя указаниям, он должен был разместить взятые из тайника дроны и боекомплекты в указанном украинской стороной месте для последующей атаки. "Данные действия я совершал, чтобы получить от украинской стороны деньги, которые собирался потратить для себя и на собственные нужды", - отметил агент Киева.
Силовики задержали завербованного военной разведкой Украины россиянина, собиравшегося запустить два FPV-дрона с гранатами по аэродрому в Саратовской области, сообщил в четверг ЦОС ФСБ РФ. По данным СК, ему обещали заплатить более 1,5 миллионов рублей.
ФСБ задержала мужчину, планировавшего отправить бомбы в стельках в зону СВО
ФСБ задержала мужчину, планировавшего отправить бомбы в стельках в зону СВО
24 марта, 09:47
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала