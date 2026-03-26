Депутат Госдумы рассказал, что нужно для технологического лидерства России

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Для достижения технологического лидерства в России необходимо сосредоточиться на подготовке передовых кадров в области инженерии, но со значительными корректировками, такое мнение высказал РИА Новости первый заместитель комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Он пояснил, что появление в стране специалистов широкого профиля возможно за счет сдвига обучения в сторону междисциплинарности, чтобы обучение проходило по метапредметным дисциплинам. "И на мой взгляд, специалисты будут востребованы именно на стыке разных специальностей. То есть, например, это инженерия и креативная индустрия, промышленный дизайн плюс инженеры. Но, конечно, ключевой упор здесь на инженеров", - пояснил он.