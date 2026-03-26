15:38 26.03.2026
Депутат Госдумы рассказал, что нужно для технологического лидерства России
Депутат Госдумы рассказал, что нужно для технологического лидерства России
Кравченко: для технологического лидерства РФ нужно готовить передовых инженеров

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Для достижения технологического лидерства в России необходимо сосредоточиться на подготовке передовых кадров в области инженерии, но со значительными корректировками, такое мнение высказал РИА Новости первый заместитель комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.
"Для достижения технологического лидерства, о котором неоднократно говорил наш президент, нам необходимо сосредоточиться на подготовке передовых кадров в области инженерии, в первую очередь, но со значительными корректировками... Нам нужны специалисты не узкого, а более широкого профиля, которые будут способны брать на себя инициативу и выходить за горизонты, за текущие установленные рамки", - сказал Кравченко в кулуарах съезда РСПП.
Он пояснил, что появление в стране специалистов широкого профиля возможно за счет сдвига обучения в сторону междисциплинарности, чтобы обучение проходило по метапредметным дисциплинам. "И на мой взгляд, специалисты будут востребованы именно на стыке разных специальностей. То есть, например, это инженерия и креативная индустрия, промышленный дизайн плюс инженеры. Но, конечно, ключевой упор здесь на инженеров", - пояснил он.
Кравченко добавил, что в России нужны таланты, которые способны мыслить нестандартно и предлагать новые системные решения, которые позволят приблизить страну к технологическому лидерству.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
