https://ria.ru/20260326/tekhnologiya-2083069552.html
Депутат Госдумы рассказал, что нужно для технологического лидерства России
Для достижения технологического лидерства в России необходимо сосредоточиться на подготовке передовых кадров в области инженерии, но со значительными... РИА Новости, 26.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013341555_0:384:2960:2048_1920x0_80_0_0_7908bcee2b0136475ec929c67e3d6c2f.jpg
https://ria.ru/20260326/putin-2083062011.html
https://ria.ru/20260326/putin-2083063892.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013341555_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_f3658de337ef622e8a51997e9d2d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кравченко: для технологического лидерства РФ нужно готовить передовых инженеров
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Для достижения технологического лидерства в России необходимо сосредоточиться на подготовке передовых кадров в области инженерии, но со значительными корректировками, такое мнение высказал РИА Новости первый заместитель комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.
"Для достижения технологического лидерства, о котором неоднократно говорил наш президент, нам необходимо сосредоточиться на подготовке передовых кадров в области инженерии, в первую очередь, но со значительными корректировками... Нам нужны специалисты не узкого, а более широкого профиля, которые будут способны брать на себя инициативу и выходить за горизонты, за текущие установленные рамки", - сказал Кравченко
в кулуарах съезда РСПП
.
Он пояснил, что появление в стране специалистов широкого профиля возможно за счет сдвига обучения в сторону междисциплинарности, чтобы обучение проходило по метапредметным дисциплинам. "И на мой взгляд, специалисты будут востребованы именно на стыке разных специальностей. То есть, например, это инженерия и креативная индустрия, промышленный дизайн плюс инженеры. Но, конечно, ключевой упор здесь на инженеров", - пояснил он.
Кравченко добавил, что в России
нужны таланты, которые способны мыслить нестандартно и предлагать новые системные решения, которые позволят приблизить страну к технологическому лидерству.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.