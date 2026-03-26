В Минтрансе Турции раскрыли подробности атаки на танкер в Черном море

СТАМБУЛ, 26 мар - РИА Новости. Танкер ALTURA был атакован в Черном море, вероятнее всего, не БПЛА, а безэкипажным катером, заявил в четверг министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Министр уточнил, что судно принадлежит иностранной компании, но управляется турецкой. При этом турецкие власти пока не выяснили, какая компания владеет танкером. Министр подтвердил, что у судна повреждены мостик и машинное отделение.