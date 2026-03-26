https://ria.ru/20260326/tanker-2082993859.html
В Минтрансе Турции раскрыли подробности атаки на танкер в Черном море
2026-03-26T10:21:00+03:00
в мире
турция
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2082981100_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e95521fdb060a083c2a2853efad0c820.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2082981100_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f22e43dddee99dcacc2ffd8a94a17922.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Минтранс Турции: безэкипажный катер мог атаковать танкер в Черном море
СТАМБУЛ, 26 мар - РИА Новости. Танкер ALTURA был атакован в Черном море, вероятнее всего, не БПЛА, а безэкипажным катером, заявил в четверг министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что неизвестные БПЛА атаковали танкер ALTURA в Черном море
у берегов Турции
, судно повреждено, экипаж запросил помощь.
"Нет, речь не о БПЛА, вероятнее всего, удар был нанесен безэкипажным катером, причем намеренно по машинному отделению, чтобы вывести из строя судно. Специалисты выяснят, что произошло на самом деле, в любом случае зафиксирован взрыв после внешнего воздействия. Проблем со здоровьем экипажа нет, все они турки. Мы направили специалистов на место происшествия", - заявил министр телеканалу 24 TV
.
Министр уточнил, что судно принадлежит иностранной компании, но управляется турецкой. При этом турецкие власти пока не выяснили, какая компания владеет танкером. Министр подтвердил, что у судна повреждены мостик и машинное отделение.