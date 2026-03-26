БПЛА атаковали танкер с 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции

"В Черном море в 15 милях от Босфора нефтяной танкер турецкой компании ALTURA подвергся атаке БПЛА, прогремел мощный взрыв. На танкере 140 тысяч тонн нефти", — передает телеканал.

Как следует из данных на порталах отслеживания судоходства, 274-метровый танкер под флагом Сьерра-Леоне прибыл из Новороссийска.

В тот же день в 35 милях от турецкого побережья удару подверглось судно Virat. Спустя сутки его снова атаковали безэкипажные катера. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту пытались повредить 2 декабря.