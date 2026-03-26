БПЛА атаковали танкер с 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции
08:59 26.03.2026 (обновлено: 16:33 26.03.2026)
БПЛА атаковали танкер с 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1a/2083006401_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e0261459d773b19203051ee3e27114a9.jpg
БПЛА атаковали танкер с 140 тысячами тонн нефти у берегов Турции

БПЛА атаковали танкер турецкой компании с 140 тысячами тонн нефти

Турецкий танкер ALTURA. Архивное фото
СТАМБУЛ, 26 мар — РИА Новости. Беспилотники нанесли удары по танкеру с нефтью у берегов Турции, сообщил NTV.
«

Черном море в 15 милях от Босфора нефтяной танкер турецкой компании ALTURA подвергся атаке БПЛА, прогремел мощный взрыв. На танкере 140 тысяч тонн нефти", — передает телеканал.

Как следует из данных на порталах отслеживания судоходства, 274-метровый танкер под флагом Сьерра-Леоне прибыл из Новороссийска.
По информации NTV, экипаж, состоящий из 27 граждан Турции, запросил помощь. Оказались повреждены мостик и машинное отделение судна, моряки не пострадали. Министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу уточнил, что танкер, вероятно, попал под удар безэкипажного катера. Он принадлежит иностранной компании, но управляется турецкой.
Это не первая атака на суда в Черном море за последние месяцы. В конце ноября танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Его потушили спустя почти двое суток.
В тот же день в 35 милях от турецкого побережья удару подверглось судно Virat. Спустя сутки его снова атаковали безэкипажные катера. Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту пытались повредить 2 декабря.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал атаки на танкеры посягательством на суверенитет Турции. Со своей стороны, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что угрозы безопасности судоходства в ее исключительной экономической зоне неприемлемы.
