МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. ВСУ пришлось вывести танки "Абрамс", которые им предоставили США, из зоны СВО, так как они не справлялись с натиском российских дронов пишет американский журнал 19fortyfive.
"Конечно, самым серьезным вызовом, к которому "Абрамс" был плохо подготовлен, стали массово производимые дешевые дроны, которые ВС России запускали роем по ограниченному числу этих танков в арсенале Украины. Фактически атаки беспилотников стали настолько серьезной проблемой для этих танков, что Киев приказал вывести их с передовой, поскольку украинские танкисты испытывали трудности с обнаружением БПЛА и защитой от них", — отмечается в публикации.
Как пишет автор материала, за три года использования украинскими боевиками американская техника не принесла серьезных успехов. Подчеркивается, что обслуживание танков "Абрамс" оказалось слишком сложным для ВСУ, а ограниченное количество боевых машин превратило их в "легкие мишени" для российских военных.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.