Таксисты Подмосковья оформили свыше 57 тысяч заявлений с помощью ИИ

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Более 57 тысяч заявлений оформили таксисты с помощью искусственного интеллекта на регпортале Подмосковья с сентября 2025 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"Онлайн-услуга по выдаче разрешения на такси – одна из самых популярных для бизнеса на регпортале. Уже полгода в услуге работает искусственный интеллект: распознает документы, прикрепленные к заявлениям, и за пару секунд находит неверные файлы. Благодаря этому сократилось количество отказов из-за неполного или некорректного комплекта документов", – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.