Таксисты Подмосковья оформили свыше 57 тысяч заявлений с помощью ИИ
2026-03-26T13:25:00+03:00
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Более 57 тысяч заявлений оформили таксисты с помощью искусственного интеллекта на регпортале Подмосковья с сентября 2025 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Онлайн-услуга по выдаче разрешения на такси – одна из самых популярных для бизнеса на регпортале. Уже полгода в услуге работает искусственный интеллект: распознает документы, прикрепленные к заявлениям, и за пару секунд находит неверные файлы. Благодаря этому сократилось количество отказов из-за неполного или некорректного комплекта документов", – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Услуга "Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси" доступна на регпортале Подмосковья в разделе "Бизнесу" – "Транспорт" – "Такси и пассажирские перевозки". Воспользоваться услугой могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, физические лица (самозанятые), которые зарегистрированы в Подмосковье.