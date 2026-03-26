Священник рассказал о послаблениях до конца Великого поста

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Постящимся до конца Великого поста еще будут разрешены несколько послаблений, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Великий пост в 2026 году длится с 23 февраля до 11 апреля, если считать со Страстной неделей. В этот период священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и - за исключением некоторых дней - от рыбы. Церковный, монашеский устав (Типикон), предполагает более жесткие требования. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.

"До Пасхи осталось меньше трех недель. Из послаблений, по монашескому уставу, в четверг 26 марта разрешается вино и елей (пищу, приготовленную с использованием растительного масла – ред.), в пятницу - вино, в субботу и воскресенье - вино и елей. На следующей неделе с понедельника 30 мар по пятницу 3 апреля послаблений нет. В Лазареву субботу 4 апреля разрешена рыбная икра, в Вербное Воскресенье 5 апреля – рыба. Также 4 и 5 апреля – вино и елей", - сказал отец Феодорит.

Он напомнил, что самые строгие ограничения приходятся на Страстную (Великую) неделю 6-11 апреля. "В понедельник и среду 6, 8 апреля – послаблений в уставе нет. На Великий вторник приходится в этом году Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля), когда обычно разрешена рыба. Но поскольку оно попадет на Страстную неделю, рыбу не едят, можно только вино и елей.

В Великий четверг есть несколько вариантов устава, но самый "лёгкий" – можно вино и елей. В Страстную пятницу – строгий пост: вода и хлеб, а лучше и вовсе отказаться от пищи. В Великую субботу – можно вино. А в воскресенье – уже Пасха", - пояснил иеромонах.