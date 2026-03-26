Священник рассказал о послаблениях до конца Великого поста - РИА Новости, 26.03.2026
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
04:24 26.03.2026 (обновлено: 05:04 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/svyaschennik-2082886656.html
Священник рассказал о послаблениях до конца Великого поста
Священник рассказал о послаблениях до конца Великого поста - РИА Новости, 26.03.2026
Священник рассказал о послаблениях до конца Великого поста
Постящимся до конца Великого поста еще будут разрешены несколько послаблений, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков). РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T04:24:00+03:00
2026-03-26T05:04:00+03:00
религия
религия
Никита Бизин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия
Религия, Религия
Священник рассказал о послаблениях до конца Великого поста

Иеромонах Феодорит: до конца Великого поста еще будет несколько послаблений

Совершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Совершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Постящимся до конца Великого поста еще будут разрешены несколько послаблений, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
Великий пост в 2026 году длится с 23 февраля до 11 апреля, если считать со Страстной неделей. В этот период священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и - за исключением некоторых дней - от рыбы. Церковный, монашеский устав (Типикон), предполагает более жесткие требования. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.
"До Пасхи осталось меньше трех недель. Из послаблений, по монашескому уставу, в четверг 26 марта разрешается вино и елей (пищу, приготовленную с использованием растительного масла – ред.), в пятницу - вино, в субботу и воскресенье - вино и елей. На следующей неделе с понедельника 30 мар по пятницу 3 апреля послаблений нет. В Лазареву субботу 4 апреля разрешена рыбная икра, в Вербное Воскресенье 5 апреля – рыба. Также 4 и 5 апреля – вино и елей", - сказал отец Феодорит.
Он напомнил, что самые строгие ограничения приходятся на Страстную (Великую) неделю 6-11 апреля. "В понедельник и среду 6, 8 апреля – послаблений в уставе нет. На Великий вторник приходится в этом году Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля), когда обычно разрешена рыба. Но поскольку оно попадет на Страстную неделю, рыбу не едят, можно только вино и елей.
В Великий четверг есть несколько вариантов устава, но самый "лёгкий" – можно вино и елей. В Страстную пятницу – строгий пост: вода и хлеб, а лучше и вовсе отказаться от пищи. В Великую субботу – можно вино. А в воскресенье – уже Пасха", - пояснил иеромонах.
Он подчеркнул, что Типикон позволяет вино "не ради пьянства, а для поддержания сил монашествующих". "Типикон – это образец, дальше каждый человек выбирает сам. Но я бы рекомендовал мирянам есть вареную пищу без елея во все дни, кроме суббот, воскресений и праздников. Морепродукты тоже приравнены к елею – это у нас недавно вошло в обычай", - заключил собеседник агентства.
