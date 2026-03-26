Бойцы из зоны СВО готовят универсальных танкистов на полигоне

"Здесь на полигоне свой боевой опыт передают те, кто его уже получил в ходе боевых действий. Поразить цели необходимо на расстоянии до двух километров, занятия усложняются тем, что в процессе обучения происходят замена в экипаже, функции наводчика передаются командиру танка или механику-водителю. Таким образом, готовим универсальных членов экипажа", - сообщил инструктор.