Шесть украинских областей частично остались без света

"Есть новые обесточивания в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях . Наиболее сложная ситуация в Одесской и Черниговской областях", — сообщается в Telegram-канале компании.

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались на Украине в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. По причине этого в середине января в стране ввели режим ЧС.

В конце января в большинстве регионов произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул в том числе Киев, Черниговскую, Киевскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. С тех пор там периодически пропадает свет.