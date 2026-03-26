Жителя Саратова, планировавшего теракт на военном аэродроме, арестовали - РИА Новости, 26.03.2026
13:42 26.03.2026 (обновлено: 14:13 26.03.2026)
Жителя Саратова, планировавшего теракт на военном аэродроме, арестовали
Наручники на руках. Архивное фото
САРАТОВ, 26 мар - РИА Новости. Энгельсский районный суд арестовал жителя Саратовской области на два месяца по подозрению в приготовлении к террористическому акту по заданию украинских спецслужб, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По данным СК РФ, 53-летний житель Саратовской области, действуя по заданию спецслужб Украины, получил координаты тайника, где находились взрывчатые вещества, боеприпасы, детонаторы, два ударных FPV-дрона, а также инструкции по сборке взрывных устройств и запуску БПЛА. Украинские кураторы обещали мужчине 1,5 миллиона рублей за совершение теракта путем атаки на военный аэродром. Его задержали сотрудники ФСБ, он полностью признал вину.
Предотвращение серии терактов в Москве и области - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
ФСБ задержала мужчину, планировавшего отправить бомбы в стельках в зону СВО
24 марта, 09:47
"Только что закончился процесс. На два месяца арестовали", - сообщили агентству в суде.
Также в ходе заседания стало известно, что следственным отделом по городу Энгельс СУСК по Саратовской области фигуранту было предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенному группой лиц по предварительному сговору).
"Постановлением Энгельсского районного суда Саратовской области обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 мая 2026 года", - уточнили в пресс-службе суда.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
СК раскрыл, сколько украинские кураторы обещали заплатить жителю Саратова
Вчера, 11:47
 
