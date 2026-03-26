Жителя Саратова, планировавшего теракт на военном аэродроме, арестовали

САРАТОВ, 26 мар - РИА Новости. Энгельсский районный суд арестовал жителя Саратовской области на два месяца по подозрению в приготовлении к террористическому акту по заданию украинских спецслужб, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

По данным СК РФ , 53-летний житель Саратовской области , действуя по заданию спецслужб Украины , получил координаты тайника, где находились взрывчатые вещества, боеприпасы, детонаторы, два ударных FPV-дрона, а также инструкции по сборке взрывных устройств и запуску БПЛА. Украинские кураторы обещали мужчине 1,5 миллиона рублей за совершение теракта путем атаки на военный аэродром. Его задержали сотрудники ФСБ , он полностью признал вину.

"Только что закончился процесс. На два месяца арестовали", - сообщили агентству в суде.

Также в ходе заседания стало известно, что следственным отделом по городу Энгельс СУСК по Саратовской области фигуранту было предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенному группой лиц по предварительному сговору).