Жителя Саратова, планировавшего теракт на военном аэродроме, арестовали

САРАТОВ, 26 мар - РИА Новости. Энгельсский районный суд арестовал жителя Саратовской области на два месяца по подозрению в приготовлении к террористическому акту по заданию украинских спецслужб, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По данным СК РФ, 53-летний житель Саратовской области, действуя по заданию спецслужб Украины, получил координаты тайника, где находились взрывчатые вещества, боеприпасы, детонаторы, два ударных FPV-дрона, а также инструкции по сборке взрывных устройств и запуску БПЛА. Украинские кураторы обещали мужчине 1,5 миллиона рублей за совершение теракта путем атаки на военный аэродром. Его задержали сотрудники ФСБ, он полностью признал вину.
"Только что закончился процесс. На два месяца арестовали", - сообщили агентству в суде.
Также в ходе заседания стало известно, что следственным отделом по городу Энгельс СУСК по Саратовской области фигуранту было предъявлено обвинение по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенному группой лиц по предварительному сговору).
"Постановлением Энгельсского районного суда Саратовской области обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 мая 2026 года", - уточнили в пресс-службе суда.