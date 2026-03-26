Экс-главу минздрава Владимирской области приговорили к пяти годам

ТУЛА, 26 мар – РИА Новости. Бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина приговорили к пяти годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в мессенджере Мах.
По данным ведомства, Янина обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Подсудимый, занимая должность главврача Александровской районной больницы потребовал от сотрудников ежемесячно передавать ему деньги из заработной платы, продолжив это требовать и после назначения министром здравоохранения. В общей сумме потерпевшие передали ему 640 тысяч рублей. В четверг Октябрьский районный суд Владимира признал его виновным.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок два года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе СУСК по Владимирской области ранее сообщали о возбуждении в отношении Янина еще одного уголовного дела по признакам превышения должностных полномочий из корыстных заинтересованности (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие полагает, что обвиняемый осенью 2024 года при организации закупок для нужд 13 медицинских организаций региона 42 наркозно-дыхательных аппаратов лоббировал интересы конкретной коммерческой фирмы, за что получил от ее представителя в подарок бытовую технику. Уточняется, что при этом медицинское оборудование было поставлено по завышенной стоимости. В результате чего бюджету области был причинен ущерб на сумму более 53 миллионов рублей.