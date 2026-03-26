Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 26.03.2026 (обновлено: 12:23 26.03.2026)
https://ria.ru/20260326/sud-2083010388.html
Экс-главу минздрава Владимирской области приговорили к пяти годам
2026-03-26T11:40:00+03:00
2026-03-26T12:23:00+03:00
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989119298_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b8c2bb4b7e05804124973bf90f3a103a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : СУ СК России по Владимирской областиВалерий Янин в суде
Валерий Янин в суде - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Фото : СУ СК России по Владимирской области
Валерий Янин в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 26 мар – РИА Новости. Бывшего министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина приговорили к пяти годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в мессенджере Мах.
По данным ведомства, Янина обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Подсудимый, занимая должность главврача Александровской районной больницы потребовал от сотрудников ежемесячно передавать ему деньги из заработной платы, продолжив это требовать и после назначения министром здравоохранения. В общей сумме потерпевшие передали ему 640 тысяч рублей. В четверг Октябрьский районный суд Владимира признал его виновным.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок два года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе СУСК по Владимирской области ранее сообщали о возбуждении в отношении Янина еще одного уголовного дела по признакам превышения должностных полномочий из корыстных заинтересованности (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие полагает, что обвиняемый осенью 2024 года при организации закупок для нужд 13 медицинских организаций региона 42 наркозно-дыхательных аппаратов лоббировал интересы конкретной коммерческой фирмы, за что получил от ее представителя в подарок бытовую технику. Уточняется, что при этом медицинское оборудование было поставлено по завышенной стоимости. В результате чего бюджету области был причинен ущерб на сумму более 53 миллионов рублей.
Владимирская областьПроисшествияРоссияВладимир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала