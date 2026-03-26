Жительницу Московской области приговорили к 18 годам за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Жительница Московской области приговорена к 18 годам колонии за госизмену в виде шпионажа, сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.

По данным суда, женщине 58 лет. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме.

В прокуратуре республики сообщили, что женщина в феврале 2024 года сделала фото- и видеофиксацию стоянки с бронетехникой Вооруженных сил Российской Федерации на территории республики.