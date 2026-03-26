Жительницу Московской области приговорили к 18 годам за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Жительница Московской области приговорена к 18 годам колонии за госизмену в виде шпионажа, сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.
"Верховный суд Республики Крым признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей преступлении и назначил основное наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Суд квалифицировал действия жительницы Московской области по ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации - государственная измена в виде шпионажа.
По данным суда, женщине 58 лет. Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме.
В прокуратуре республики сообщили, что женщина в феврале 2024 года сделала фото- и видеофиксацию стоянки с бронетехникой Вооруженных сил Российской Федерации на территории республики.
"Полученные данные она отправила представителю службы безопасности Украины в одной из социальных сетей", - подчеркнули в прокуратуре.
ФСБ возбудила дела о госизмене после задержания двух россиян
13 марта, 09:49