Воробьев обсудил строительство соцобъектов с главой горокруга Жуковский

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Андроником Паком, в рамках которой обсудили реализацию программ по строительству и капремонту социальных объектов, благоустройству, а также модернизацию системы ЖКХ и расселение аварийного жилья, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.

"Андроник Эдуардович, вы возглавляете наш легендарный наукоград Жуковский уже заметное время, работаете в городском округе, в котором, как и в любой территории, большое количество задач. Это и модернизация ЖКХ - энерго-, водо-, теплоснабжение, и капитальный ремонт стационара в Жуковском, решаете вопросы по чистоте, благоустройству. Сейчас как раз начинается сезон. И я очень надеюсь, что все государственные программы, которые мы реализуем, жители оценят", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Переходя к теме модернизации ЖКХ, Пак ответил, что в этом году в округе планируют реконструировать котельную и капитально отремонтировать почти 600 метров сетей по улице Семашко, в следующем – построить блочно-модульную котельную. Кроме того, в рамках инвестпрограммы в течение двух лет в округе обновят почти два километра сетей и две котельных, а также четыре центральных тепловых пункта. Качество теплоснабжения улучшится для 50 тысяч жителей многоквартирных домов.

Также в 2026-м в Жуковском приступят к реконструкции водозаборного узла №1 на улице Калугина. В течение же трех лет планируют реконструировать очистные сооружения на улице Наркомвод и главную канализационную насосную станцию на улице Кооперативная.

Глава доложил губернатору региона, что государственный индустриальный парк "Союз" нового формата заполнен на 100%. Общий объем инвестиций – около 70 миллиардов рублей, ГИП позволит создать свыше 12 тысяч рабочих мест.

На части территории ГИП разместили пищевой кластер, где построят новые заводы пищевой промышленности. Также на территории запланировано строительство производственно-складского комплекса формата "Лайт индастриал".

Глава отметил, что в следующем году в округе завершат капремонт главного корпуса Жуковской областной клинической больницы на улице Фрунзе и детской больницы с поликлиникой на улице Дзержинского. Сейчас ведется капремонт дошкольных отделений СОШ №15 и СОШ №12, а также Авиационного техникума имени В.А. Казакова.

"В прошлом году капитально отремонтировали два детских сада, делаем еще два сада и техникум. Что касается здравоохранения, сейчас ведутся работы в Жуковской областной клинической больнице. Идем в графике, должны закончить в конце 2027-го. Также в прошлом году привлекли 21 врача. Предоставляем все возможные меры поддержки, в том числе за счет муниципального бюджета в части жилья. Кроме того, закупили 16 единиц тяжелого оборудования", – рассказал Пак.

Глава доложил губернатору о реализации программы по переселению из аварийного жилья. В прошлом году на улице Гагарина сдали дом под расселение. В новые квартиры переехали 236 человек, еще 156 выбрали сертификат. Сейчас планируется строительство еще одного дома – на улице Серова, куда из аварийного жилья (из 15 МКД) смогут переехать еще более 560 человек (242 квартиры).

"Что касается комплексного развития территорий, инвестор строит четыре корпуса. В рамках КРТ он также реконструирует ВЗУ №5 на улице Гагарина, построит пристройку к школе №9 на 600 мест, детский сад и благоустроит набережную реки Быковка", – отметил Пак.

В этом году в планах завершить второй этап благоустройства парка культуры и отдыха на улице Пушкина, а также малых общественных территорий на улицах Солнечная и Набережная Циолковского. В следующем же году планируют закончить работы в сквере "28 квартал", сквере перед ДК на улице Фрунзе и лесопарке "Треугольный лес".

"Ключевые артерии для Жуковского – это МЦД-3 и М-5 “Урал”. С их открытием город задышал. Сейчас большой поток жителей у нас проходит через станцию. В том году мы сделали благоустройство этой территории – сквер “Отдых”", – отметил глава.