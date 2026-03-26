17:14 26.03.2026
Страны Восточной и Северной Европы больше всех в НАТО тратят на вооружение
Страны Восточной и Северной Европы больше всех в НАТО тратят на вооружение
Страны Восточной и Северной Европы из числа членов НАТО до половины и более военных бюджетов тратят на вооружение, тогда как "старая" Европа гораздо больше... РИА Новости, 26.03.2026
В мире, Европа, Польша, Финляндия, НАТО
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Страны Восточной и Северной Европы из числа членов НАТО до половины и более военных бюджетов тратят на вооружение, тогда как "старая" Европа гораздо больше расходует на зарплаты военным и военные пенсии, следует из ежегодного доклада Североатлантического блока за 2025 год.
Согласно обнародованным данным, такие страны, как Польша, Румыния, Финляндия, Литва, Латвия, Венгрия тратят на вооружения гораздо больше среднего натовского стандарта в 20%. Польша - один из лидеров по расходам на оружие (почти 51% оборонных трат), за ней следуют Венгрия (48,19%), Литва (45,67%), Финляндия (порядка 44%), Латвия и Швеция (36%).
Аутсайдером стала Бельгия, которая тратит на вооружения только чуть более 13%, но при этом на зарплаты и пенсии военным королевство расходует более 34% военного бюджета.
Больше всего на персонал тратит Греция (почти 60%), Италия и Болгария (порядка 54%). Меньше всего - Люксембург - 16%.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
